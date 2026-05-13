Caxias se reapresenta e começa preparação para enfrentar o líder da Série C

Jogo do próximo final de semana será no Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

O elenco de jogadores do Caxias voltou aos treinos após dois dias de folga. O grupo ganhou um período a mais de descanso, pois ficou 11 dias longe de Caxias do Sul, com uma sequência de três partidas fora do Estado.

Nesta quarta-feira (13), os atletas foram reavaliados para iniciar a semana de trabalho. O técnico Marcelo Cabo terá mais três dias para definir o time que enfrentará o Paysandu, no domingo (17), às 16h, pela Série C do Brasileirão, em Caxias do Sul. O clube do Pará ainda não perdeu na competição e tem 14 pontos. O Caxias é 12º colocado com oito.

Para o compromisso do final de semana, Cabo terá a volta da dupla de zaga titular. Ianson e Maurício retornam após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Barra, no empate em 0 a 0, em Santa Catarina.

A dor de cabeça ao treinador é que os dois reservas tiveram boas atuações na última rodada. Moraes e Windson deram conta do recado e ganharam pontos com o comandante. A dúvida que fica, além da zaga, é se o Cabo vai manter Grigor como primeiro volante ou promover o retorno de Breno Santos, que era titular, mas perdeu espaço nesta sequência fora de casa.