Caxias quer subir a régua: Grená busca elevar aproveitamento como visitante na temporada

Caxias tentou antecipar viagem para quinta, mas não foi possível. Delegação embarca na sexta para o Nordeste. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias encara, no próximo sábado (23), às 19h30min, um confronto que vai além da tabela de classificação. Diante do Maranhão, no Nordeste, a equipe grená tem uma missão clara: converter o bom comportamento tático recente na primeira vitória longe do Estádio Centenário nesta edição da Série C do Brasileirão.

Os números do Caxias longe de seus domínios em 2026 refletem uma temporada de oscilação. Em 11 partidas disputadas fora de Caxias do Sul — considerando o Gauchão, a Copa Sul-Sudeste e a Série C —, o aproveitamento é de apenas 30%. São dois triunfos quatro empates e cinco derrotas. As únicas vitórias foram contra o São Luiz pelo Gauchão e diante do América-MG pela Copa Sul-Sudeste.

Na terceira divisão nacional, o cenário é de busca por afirmação. Apesar de ainda não ter vencido na competição, o time de Marcelo Cabo apresenta uma evolução. Os dois empates recentes diante de adversários qualificados, como o Amazonas e o Barra, indicam que a equipe amadureceu. Contra o Barra, a pontaria impediu um resultado melhor; diante do então líder Amazonas, a resiliência falou mais alto com um gol salvador nos acréscimos.

— Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, claro que sempre temos que procurar melhorar cada dia, individualmente, coletivamente também mas como falou, estamos começando viver um momento muito bom e nosso pensamento nesse jogo agora fora de casa é de ganhar — analisou o lateral Roberto, que também comentou sobre chegar aos 15 pontos até a 9ª rodada:

— Eu escutei o professor falando que a tabela não foi muito boa com a gente. Mas só que esses jogos aí fora de casa a gente tem que procurar o máximo possível ganhar para continuar 100% aqui dentro de casa. Então isso aí vai ser muito importante para a gente realmente carimbar essa classificação.

Em Busca de um Ponto de Virada

O otimismo para o duelo no Maranhão baseia-se na sequência atual. O Grená chega ao Nordeste ostentando três jogos sem perder, se considerarmos a reta final da Copa Sul-Sudeste e os compromissos da Série C. Este será, também, o primeiro embate da equipe na região nordestina em 2026.

O jogo é um confronto direto na tabela: o Caxias, atual oitavo colocado com 11 pontos, busca subir na classificação, enquanto o Maranhão, 12º com 10 pontos, tenta utilizar o fator casa para se aproximar do grupo de elite.