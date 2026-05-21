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Caxias quer subir a régua: Grená busca elevar aproveitamento como visitante na temporada

Caxias busca primeira vitória fora de casa na Série C, após três jogos invicto e aproveitamento externo de 30% em 2026

Tiago Nunes

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