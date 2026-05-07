Caxias não aproveita expulsão do São Bernardo, empata fora e está eliminado da Copa Sul-Sudeste 

Caxias contou com os titulares no último jogo da primeira fase. Anderson Prebianca / Ser Caxias / Divulgação

O Caxias entrou em campo na noite desta quarta-feira (6) pela última rodada da primeira fase da Copa Sul-Sudeste. O Grená dependia apenas de si para chegar às semifinais do torneio Nacional. Contudo, mesmo com um jogador a mais em campo quase toda a partida, o Grená não conseguiu se impor numericamente. Contra o São Bernardo, o Caxias ficou no 1 a 1.

Uma vitória simples garantia o Grená nas semifinais. Porém, com o empate, o time dependia de resultados paralelos e não conseguiu a vaga. Com a vitória do Novorizontino e da Chapecoense, o Grená ficou em terceiro colocado e se despediu da Copa Sul-Sudeste.

Expulsão logo cedo

Ao contrário dos últimos jogos, o técnico Marcelo Cabo foi com força máxima e não poupou os titulares. Aos seis minutos, o São Bernardo teve o zagueiro Helder expulso. Salatiel entrou na cara do goleiro e o defensor derrubou o centroavante. O árbitro aplicou cartão vermelho na falta cometida fora da área. Na cobrança, Roberto acertou a barreira.

Com um a mais em campo, o Caxias ficou com a posse de bola e tentava explorar os lados do campo, pois o São Bernardo se fechou com a entrada do zagueiro Jemerson e a saída de um atacante. Aos 27 minutos, Calyson teve a oportunidade em uma bola que veio pelo lado esquerdo, mas a finalização não foi em direção ao gol. O Caxias teve uma boa chance em uma falta frontal. Na cobrança, Roberto acertou o meio do gol, aos 33. Quatro minutos depois, João Lucas arriscou de fora da área e bola passou sobre a meta adversária.

Aos 43, o São Bernardo teve a sua melhor oportunidade em uma falta frontal. Hyoran cobrou e passou perto da gaveta de Busatto, mas se perdeu na linha de fundo. Apesar do volume de jogo no primeiro tempo, o Caxias não conseguiu furar o bloqueio do time paulista e foi para o intervalo com empate em 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO FRACO

Logo no recomeço, o Caxias tentou o gol. Calyson finalizou rasteiro e o goleiro Júnior Oliveira conseguiu evitar o gol da equipe da Serra. Mesmo com a vantagem numérica de jogadores, o Grená não conseguiu se impor como o torcedor esperava. As poucas oportunidades acabavam em intervenções do goleiro do São Bernardo. Aos 20 minutos, Ravanelli recebeu na entrada da área e finalizou. A bola desviou na zaga, tomou altura e ficou fácil para o arqueiro da casa pegar.

Sem conseguir jogadas trabalhadas para entrar na área da equipe paulista, o Caxias começava a usar a bola aérea, mas seguia enfrentando dificuldade para ter uma chance clara. A insistência Grená foi premiada aos 40 minutos do segundo tempo. De fora da grande área, Ravanelli soltou uma pancada cruzada. A bola foi no cantinho do goleiro Júnior Oliveira. O meia furou a retranca para fazer 1 a 0 para o Caxias. Mas durou um minuto a festa Grená. No lance seguinte, Pablo foi derrubado na área do Caxias por Victor Sá e o árbitro marcou pênalti. Felipe Garcia bateu e igualou o placar em 1 a 1.

A equipe de Marcelo Cabo seguia buscando o gol da classificação com conclusões de fora da área. Aos 47, Salatiel bateu rasteiro, porém a bola passou rente a trave, para fora. Dois minutos depois, Ravanelli teve uma falta perto da área. O meia chutou direto, mas a finalização tomou altura. Com o apito final e o placar de 1 a 1, o Caxias se despediu da Copa Sul-Sudeste.

FICHA TÉCNICA

6ª RODADA COPA SUL-SUDESTE

São Bernardo 1x1 Caxias

Estádio Primeiro de Maio

São Bernardo

Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Helder, Manzoli, Mário Sérgio (Pará, 36/2º); Marcão, Hyoran (Pedrinho, 16/2º), Lucas Fernandes (Felipe Rodrigues, 36/2º); Lucas Rian (Pablo, 16/2º), Felipe Garcia e Daniel Davi (Jemerson, 8/1º). Técnico: Thiago Badari

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto (Victor Sá, Intervalo); Grigor, Matheus Nunes (Ravanelli, Intervalo) e João Lucas (Marcelo Freitas, 26/2º); Calyson (Jhonatan Ribeiro, 32/2º), Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo