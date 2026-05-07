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Quarta queda
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Caxias não aproveita expulsão do São Bernardo, empata fora e está eliminado da Copa Sul-Sudeste 

Grená dependia apenas de si para avançar às semifinais. Mesmo com um jogador expulso do time paulista, equipe da Serra não conseguiu vencer

Tiago Nunes

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