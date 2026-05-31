Caxias marca nos acréscimos, vira sobre o Ituano e mantém o 100% em casa na Série C

Salatiel garantiu a vitória grená aos 50 minutos da etapa final. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias não esteve nas suas melhores noites, mas quem enfrenta o time de Marcelo Cabo na Série C tem um único destino: a derrota. Desta vez, o Ituano foi a vítima do time pela Série C. Os paulistas abriram o placar, tiveram um jogador expulso e viram Vitor Feijão e Salatiel viraram a partida: 2 a 1.

Com o resultado, o Caxias encerrou o sábado (30) na 5ª colocação da tabela, com 15 pontos e o 100% dentro de casa.

Busatto salva

O Grená entrou em campo com força máxima, uma vez que o lateral-direito Felipe Albuquerque, que era a única dúvida, iniciou o confronto.

E logo aos três minutos, Ravanelli driblou o marcador pelo lado e rolou na entrada da área para Salatiel; o camisa 9 escorou para Calyson que bateu no canto para defesa de Saulo.

A resposta dos paulista veio com uma bobeada entre Felipe Albuquerque e Maurício na entrada da área, a bola sobrou pra Razera que chutou perto da trave direita de Busatto.

O goleiro grená operou um milagre aos 18. Neto Berola passou por Matheus Nunes e arriscou da intermediária; a bola quicou antes de chegar ao gol, Busatto espalmou pra frente e, no rebote, o camisa 1 salvou a conclusão de Razera com a ponta dos dedos.

Aos poucos, o Ituano dominava as ações. Aos 37, após cruzamento de Thiaguinho na esquerda, Matheus Mancini mandou a bola perto da trave esquerda grená. No lance seguinte, Neto Berola ganhou a disputa com Ianson e obrigou Busatto a mais uma grande defesa no jogo.

Os paulistas foram empilhando oportunidades. Aos 41, Salatiel errou o passe, Matheus Mancini cruzou e, com o gol aberto, Razera errou o alvo. O melhor para o Caxias foi ir para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Virada eletrizante

O Caxias voltou para a etapa final, sem alterações, tentando mudar o panorama da partida. Mas quem marcou foi o Ituano. Aos dois minutos, Gabriel Xavier alçou a bola pelo lado esquerdo pra área, Maurício subiu com Razera e afastou mal, na sobra Neto Berola apenas empurrou pro fundo das redes, deslocando de Busatto: 1 a 0.

Aos seis, Roberto arriscou da intermediária, mas mãos de Saulo. Mas quem perdeu o gol foi Neto Berola, que invadiu a área pelo lado esquerdo, bateu cruzado e próximo do ângulo de Busatto.

Marcelo Cabo mexeu no time aos 16, mandando a campo Victor Sá, Marcelo Freitas e Vitor Feijão. No minuto seguinte, Kauan Richard deu um carrinho, atingiu a perna de Calyson e, como já tinha cartão amarelo, foi expulso de campo.

Do outro lado, Mazola Júnior tentou dar uma ajudinha ao tirar Neto Berola e Razera, os dois homens de frente mais perigosos do Ituano.

E o Grená conseguiu o empate aos 29. Após cobrança de escanteio, Salatiel ganhou no alto e deixou Vitor Feijão sozinho para apenas deslocar pro fundo das redes: 1 a 1.

No lance seguinte, Calyson, de peixinho, quase virou o placar não fosse a grande defesa de Saulo.

E se com bola rolando o Caxias encontrava dificuldades, na bola parada, a equipe de Marcelo Cabo foi mortal. Aos 50, Matheus Nunes cobrou a falta pra área, Vitor Feijão cabeceia pro meio e Salatiel fuzilou pro gol: 2 a1.

O Grená segue 100% em casa e firme dentro do G-8 da Série C.

Ficha técnica

Caxias x Ituano

9ª rodada da Série C

Estádio Centenário

CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel; Ianson, Maurício e Roberto (Victor Sá, 16/2º); Grigor (Marcelo Freitas, 16/2º), Matheus Nunes e Ravanelli (Felipe Rangel, 34/2º); Calyson, Gaspar (Vitor Feijão, 16/2º) e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.

ITUANO: Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, Matheus Mancini e Thiaguinho; Gabriel William (Victor Reis, 36/2º) Kauan Richard e Xavier (Léo Souza, 27/2º); Thassio (Bruno Alves, 36/2º), Neto Berola (Léo Passos, 19/2º) e Razera (Marthã, 19/2º). Técnico: Mazola Júnior.

Gols: Neto Berola (I), aos dois minutos; Vitor Feijão (C),aos 29; Salatiel (C), aos 50, no segundo tempo.

Cartões amarelos: Roberto, Vitor Feijão, Calyson, Windson, Gabriel Cabo (auxiliar) (C). Guilherme Xavier (I).