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2 a 1
Notícia

Caxias marca nos acréscimos, vira sobre o Ituano e mantém o 100% em casa na Série C

Vitor Feijão e Salatiel marcam e deixam o Grená em quinto lugar na noite de sábado (30)

Rafael Rinaldi

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