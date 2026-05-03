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Caxias marca nos acréscimos e busca empate contra o Amazonas pela Série C

Time grená conseguiu empate em 1 a 1 com gol nos acréscimos e segue sem vencer fora na Série C.

Maurício Reolon

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