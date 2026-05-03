Caxias marca nos acréscimos e busca empate contra o Amazonas pela Série C

Salatiel brigou muito contra os adversários e teve poucas chances de gol. Anderson Prebianca / Caxias,Divulgação

O Caxias buscou o seu primeiro ponto fora de casa na Série C do Brasileiro. Neste domingo (3), o time grená saiu atrás do líder Amazonas, mas conseguiu o empate nos acréscimos e ficou no 1 a 1, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. Gabriel Cipriano marcou para os mandantes e Moraes igualou o placar.

Com o resultado, o Caxias fica com sete pontos, fora da zona de classificação. Já a Onça Pintada perdeu os 100% de aproveitamento, mas continua na liderança, com 13.

O próximo desafio grená pela Terceira Divisão será, mais uma vez, fora de casa. O time encara o Barra, domingo (10), às 17h, em Santa Catarina.

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Antes, na quarta-feira (6), às 21h30min, a equipe de Marcelo Cabo viaja até o interior paulista para enfrentar o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, na última rodada da primeira fase da Sul-Sudeste. O Caxias lidera o Grupo A e depende apenas de si para avançar às semifinais.

Em Manaus, com Grigor como novidade no meio-campo, o Caxias buscava somar os primeiros pontos como visitante na Série C. E, mesmo com um gramado pesado, encharcado e que prejudicava as duas equipes, o Grená começou melhor. Aos oito minutos, Matheus Nunes finalizou de fora da área e Renan fez a defesa firme. Na resposta, Gabriel Domingos teve a chance da entrada da área, mas finalizou sobre a meta.

Aos 11, em outra boa jogada do Amazonas, Rafael Tavares finalizou livre, sem a direção da meta. O Caxias voltou a assustar aos 18. Salatiel saiu da área, passou pelo zagueiro e cruzou rasteiro. Gaspar, quase na pequena área, furou em bola.

Em outra chance, o atacante grená conseguiu driblar a poça d'água, passou pelo marcador e chutou rasteiro no canto. Renan fez grande defesa e evitou o gol grená. A partir daí, o jogo perdeu muito em qualidade e os dois times tiveram muitas dificuldades para criar ofensivamente.

SEGUNDO TEMPO COM GOLS

Insatisfeito com o time, Marcelo Cabo promoveu três mexidas no intervalo e mudou o esquema tático. Entraram Moraes, Marcelo Freitas e Breno Santos, com o time passando a atuar com três zagueiros e três meio-campistas. E não deu certo.

Em um primeiro momento, o cenário da partida não mudou: muita disputa e por espaços e pouco futebol. Aos nove minutos, depois de cobrança de falta para a área, Gabriel Cipriano aproveitou o rebote e chutou perto do travessão. O Caxias levou perigo em duas tentativas de Salatiel, que pararam no goleiro Renan, a segunda em uma finalização de letra.

Aos 19, em contra-ataque rápido, Marcelo Freitas teve a chance de finalizar, mas errou a pontaria. Dois minutos depois, a zaga do Caxias parou e viu Nico receber livre, avançar pela direita e cruzar na medida para Gabriel Cipriano, que se antecipou ao zagueiro Moraes e escorou de cabeça para abrir o placar: 1 a 0 Amazonas.

Com a desvantagem, Marcelo Cabo sacou Grigor e colocou o meia Ravanelli. Logo na sequência, Gaspar teve a chance de fora da área, mas o chute saiu sobre a meta. Na última troca, aos 35, Jhonatan Ribeiro entrou no lugar de Maurício, desfazendo o esquema de três zagueiros.

Porém, sem criatividade, errando muitos passes e não conseguindo aproveitar as jogadas de bola parada, o Caxias só foi ter chances do empate nos acréscimos. Aos 47, Gaspar chutou, Renan deu rebote e Salatiel errou na sobra, com nova intervenção do goleiro do Amazonas.

Na cobrança de escanteio, Moraes subiu mais alto do que a defesa dos donos da casa e cabeceou para as redes: 1 a 1 e empate grená.

O Amazonas ainda teve a chance de marcar o segundo, aos 51, mas a finalização de Nico saiu raspando o travessão.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro - 5ª rodada

Amazonas 1x1 Caxias

Estádio Carlos Zamith, em Manaus

Amazonas

Renan; Léo Coelho, Marcel Scalese, Rafael Vitor, Iury (Railisson, int.) e Fabiano; Jhonny Lucas (Fabinho, 10/2º), Gabriel Domingos e Rafael Tavares (Pato Nuñez, 10/2º); Nico Schiappacasse e Gabriel Cipriano (Vitor Jesus, 30/2º). Técnico: Cristian de Souza

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro (Jhonatan Ribeiro, 35/2º) e Roberto; Grigor (Ravanelli, 29/2º), Matheus Nunes (Marcelo Freitas, int.) e João Lucas (Breno Santos, int.); Calyson (Moraes, int.), Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo

Gols: Gabriel Cipriano (A), aos 21min, e Moraes (C), aos 48min, no segundo tempo.

Amarelos: Pato Nuñez, Nico, Gabriel Domingos, Fabinho, Léo Coelho (A); Ianson, Matheus Nunes, Grigor, Maurício, Marcelo Cabo (C).