Esportes

Sem comemoração
Notícia

Caxias inicia viagem para duelo contra o líder da Série C

Depois de derrotar o Volta Redonda, pela Copa Sul-Sudeste, na noite de quinta-feira (30), elenco grená já se prepara para enfrentar o Amazonas 

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS