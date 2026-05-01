Caxias inicia viagem para duelo contra o líder da Série C

Atacante Jhonatan Ribeiro marcou segundo gol diante do Volta Redonda. Anderson Prebianca / SER Caxias/Divulgação

Nem deu tempo para comemorar. Após a vitória de 2 a 0 sobre o Volta Redonda, pela Copa Sul-Sudeste, na noite de quinta-feira (30), o Caxias já iniciou viagem para o compromisso pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, diante do Amazonas no domingo (3).

A delegação grená deixou Caxias do Sul por volta das 10h com destino até Porto Alegre. Às 14h, o voo da capital saiu com destino à Guarulhos. Às 18h30min ocorre um novo deslocamento até Manaus.

No sábado (2), o grupo comandado por Marcelo Cabo realiza o último treinamento antes do confronto no CT do Manauara. A partida diante do líder da competição ocorre às 17h de domingo, no Estádio Carlos Zamith.

O Caxias ocupa, no momento, a oitava colocação da tabela, com seis pontos, enquanto o Amazonas lidera com 12, defendendo 100% de aproveitamento na competição.