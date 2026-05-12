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Caxias inicia venda de ingressos para partida contra o líder Paysandu

Grená terá reencontro com seu ex-técnico, Júnior Rocha, no domingo (17), no Estádio Centenário

Camila Corso

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