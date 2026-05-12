Caxias inicia venda de ingressos para partida contra o líder Paysandu

Time de Marcelo Cabo tem 100% de aproveitamento em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

Após três duelos fora de casa, o Caxias volta ao Estádio Centenário para 7ª rodada da Série C. O confronto das 16h de domingo (17) é contra o Paysandu. A equipe comandada pelo ex-técnico grená, Júnior Rocha, é a atual líder da competição.

A direção iniciou a venda de ingressos para a partida, com valores de R$ 50 o bilhete inteiro e R$ 25 a meia-entrada. Para setor social e cadeiras, o valor é de R$ 60. Os torcedores devem fazer o cadastro facial no site da Minha Entrada ou no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias para acessar ao estádio.

O Grená também continua com a promoção "Futuro Grená". Jovens de 12 a 18 anos incompletos podem acompanhar os jogos de forma gratuita. Para o acesso, é necessário registro de reconhecimento facial, realizados na Sala de Sócios.

Além disso, o clube participa da Campanha do Agasalho e está arrecadando roupas, calçados e itens de inverno (cobertores, mantas, edredons). As doações podem ser feitas no dia do jogo, junto as catracas, ou entregue a Loja Bravo 35, até o final da campanha.

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Caxias x Paysandu

7ª rodada da Série C 2026

Domingo (17) — 16h

Estádio Centenário

— Planos de sócio: a partir de R$30;

— Ingressos antecipados e no dia do jogo:

Arquibancada: R$50 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 25* (mandante e visitante);

Social e cadeiras: R$ 60 (mandante).

— Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 14h;

Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);

O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

— Pontos de venda: