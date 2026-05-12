Caxias inicia venda de ingressos para partida contra o líder Paysandu

Após três duelos fora de casa, o Caxias volta ao Estádio Centenário para 7ª rodada da Série C. O confronto das 16h de domingo (17) é contra o Paysandu. A equipe comandada pelo ex-técnico grená, Júnior Rocha, é a atual líder da competição.
A direção iniciou a venda de ingressos para a partida, com valores de R$ 50 o bilhete inteiro e R$ 25 a meia-entrada. Para setor social e cadeiras, o valor é de R$ 60. Os torcedores devem fazer o cadastro facial no site da Minha Entrada ou no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias para acessar ao estádio.
O Grená também continua com a promoção "Futuro Grená". Jovens de 12 a 18 anos incompletos podem acompanhar os jogos de forma gratuita. Para o acesso, é necessário registro de reconhecimento facial, realizados na Sala de Sócios.
Além disso, o clube participa da Campanha do Agasalho e está arrecadando roupas, calçados e itens de inverno (cobertores, mantas, edredons). As doações podem ser feitas no dia do jogo, junto as catracas, ou entregue a Loja Bravo 35, até o final da campanha.
Confira abaixo o serviço de jogo completo:
Caxias x Paysandu
7ª rodada da Série C 2026
Domingo (17) — 16h
Estádio Centenário
— Planos de sócio: a partir de R$30;
— Ingressos antecipados e no dia do jogo:
- Arquibancada: R$50 (mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 25* (mandante e visitante);
- Social e cadeiras: R$ 60 (mandante).
— Informações para acesso ao estádio:
- Abertura dos portões: 14h;
- Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);
- O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;
- Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);
- Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.
- *Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
— Pontos de venda:
- Site Minha Entrada
- Loja Bravo 35
- Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio)
- Loja RA Homem (Centro)
- Aver Barbershop