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Caxias enfrenta o Barra em jogo de alta tensão para Marcelo Cabo na Série C

Grená enfrenta o campeão catarinense em Itajaí buscando reabilitação após eliminação na Copa Sul-Sudeste e defendendo invencibilidade de quatro jogos

Tiago Nunes

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