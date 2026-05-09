Caxias enfrenta o Barra em jogo de alta tensão para Marcelo Cabo na Série C

Técnico Marcelo Cabo busca uma vitória para afastar a crise no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

A Arena do Barra será o palco de uma prova de fogo para o Caxias. No domingo (10), às 17h, o Grená entra em campo contra o Barra, em Itajaí, carregando um peso que vai além dos três pontos na tabela da Série C. Para o técnico Marcelo Cabo, a partida é o "Dia D".

Uma oportunidade de reverter a desconfiança do torcedor após o traumático revés na Copa Sul-Sudeste, onde o time, mesmo com um homem a mais, foi eliminado diante dos reservas do São Bernardo. No litoral catarinense, o Grená busca mais do que o resultado, busca recuperar a confiança e afastar a crise. É um jogo de alta tensão para Cabo e seus comandados.

A missão em Santa Catarina não será simples. O Caxias terá pela frente o atual campeão da Série D e do Campeonato Catarinense. O clube vive um momento de ascensão meteórica no cenário nacional, figurando na quinta fase da Copa do Brasil — onde recentemente vendeu caro a derrota por 1 a 0 para o Corinthians.

Apesar da pressão externa, Marcelo Cabo aposta na união do vestiário e no "copo meio cheio" para reverter o cenário:

— Se os jogadores estão comigo, eu estou com eles a todo momento. Assumo a responsabilidade pela eliminação, mas não podemos deixar de olhar o lado positivo. Este grupo defende uma invencibilidade de quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. Temos que seguir em frente e domingo temos um jogo fundamental contra o Barra — pontuou o treinador.

Oscilação e Potencial na Série C

O desempenho do Grená na Série C tem sido marcado por altos e baixos. O ponto de esperança para o torcedor reside no fato de o Caxias ter sido a única equipe, até o momento, capaz de tirar pontos e balançar as redes do líder Amazonas — que ostentava uma defesa invicta até cruzar o caminho gaúcho.