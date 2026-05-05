Caxias encerra preparação para jogo decisivo na Copa Sul-Sudeste 

Caxias finalizou a preparação para o jogo decisivo. Anderson Prebianca / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias encerrou a preparação para o confronto decisivo da última rodada da primeira fase da Copa Sul-Sudeste. A atividade foi realizada na tarde desta terça-feira (5), no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

O duelo diante do São Bernardo ocorre nesta quarta-feira, às 21h30min, no Estádio 1º de Maio. A equipe grená entra em campo dependendo apenas de si para avançar de fase, já que uma vitória garante a classificação matemática sem a necessidade de aguardar outros resultados da rodada.

O técnico Marcelo Cabo comandou um treinamento leve e com portões fechados. O treinador tem todo o elenco à disposição, sem desfalques por lesão ou suspensão. Ainda assim, não descartou mudanças na equipe inicial por conta do desgaste físico provocado pelo último jogo em Manaus, disputado em campo pesado, além da sequência de viagens nos últimos dias.

Com muitas dúvidas, o time do Caxias pode ter: Busatto; Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel), Ianson, Maurício e Roberto; Grigor (Breno Santos), Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar (Vitor Feijão) e Salatiel (Jhonathan Ribeiro).