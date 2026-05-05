Esportes

Em São Caetano do Sul
Notícia

Caxias encerra preparação para jogo decisivo na Copa Sul-Sudeste 

Time grená entra em campo, nesta quarta-feira (6), às 21h30min, diante do São Bernardo, em São Bernardo do Campo

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS