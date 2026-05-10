Caxias empata sem gols com o Barra pela Série C do Brasileiro

Jogo em Santa Catarina foi de muitos erros de lado a lado. Anderson Prebianca / S.E.R. Caxias / Divulgação

Em dois jogos em sequência fora de casa pela Série C do Brasileiro, o Caxias somou dois pontos. Na tarde deste domingo (10), em uma partida fraca tecnicamente, e com muitos erros de finalizações, o time grená ficou no 0 a 0 com o Barra, em Itajaí (SC).

Com o empate, o Caxias fica na 11ª colocação, com oito pontos, e chega ao quinto jogo sem derrota na temporada. Na próxima rodada, o Grená volta a jogar pela Terceira Divisão no Estádio Centenário e vai receber o atual líder Paysandu, no domingo (17), às 16h.

Em Santa Catarina, as novidades no time se restringiram à dupla de zaga, com Windson e Moraes, nas vagas dos suspensos Ianson e Maurício. Antes dos dois minutos, o Caxias teve as duas primeiras finalizações, com Calyson e Gaspar, sem a direção da meta adversária.

Aos quatro, em outra boa chegada grená, Salatiel recebeu na frente da área e bateu de pé esquerdo. A bola passou rente ao travessão. O Barra só foi responder aos 11. Marcelinho recebeu na área, dominou de pé direito e chutou com a esquerda, mas a bola saiu fraca, nas mãos de Busatto. No minuto seguinte, depois de cruzamento para a área, a zaga grená vacilou e Vinícius aproveitou o rebote para finalizar. A bola explodiu no travessão.

O Barra era mais agressivo no ataque, e teve nova oportunidade aos 20. Henrique avançou em velocidade e bateu forte pela meia direita. A bola passou assustando o goleiro grená.

A partir daí, o duelo ficou mais truncado e com as duas defesas prevalecendo. Em duas oportunidades dentro da área, Windson e Moraes evitaram o primeiro gol do Barra bloqueando as finalizações. O Caxias tentou responder em chutes de longa distância, com Roberto e Calyson, mas os dois saíram por cima da meta. Aos 44, Gabriel Silva teve a chance da entrada da área para os catarinenses, mas também bateu sobre o gol.

PONTARIA RUIM

Com Marcelo Freitas e Ravanelli nas vagas de Matheus Nunes e João Lucas, Marcelo Cabo tentou melhorar a construção ofensiva do Caxias para a segunda etapa. Porém, os primeiros minutos foram marcados por muitos erros de lado a lado.

O Grená foi chegar aos 15 minutos. Gaspar dominou na meia esquerda e tentou de muito longe. O goleiro Ewerton espalmou para a frente e Salatiel não conseguiu finalizar no rebote. O centroavante pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Com Jhonatan Ribeiro na vaga de Calyson, o Caxias chegou de novo aos 22 minutos. Gaspar recebeu lançamento longo na área, mas o chute foi bloqueado pela defesa.

Aos 33, o Caxias chegou a balançar as redes com Gaspar, mas a arbitragem assinalou impedimento de Jhonatan Ribeiro na origem da jogada. Já na reta final da partida, o Barra pressionou e obrigou Busatto a fazer boas intervenções, mantendo o 0 a 0 no placar.

FICHA TÉCNICA

Série C - 6ª rodada

Barra 0x0 Caxias

Arena Barra, em Itajaí (SC)

Barra

Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Matheus Barbosa (Saymon, 29/2º), Gabriel Silva (Warley, 20/2º); Henrique (Cléo Silva, 12/2º), Marcelinho (Pablo Gabriel, 29/2º) e Vinicius Popó (Bernabé, 20/2º). Técnico: Bernardo Franco.

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque; Moraes e Windson e Roberto; Grigor, Matheus Nunes (Marcelo Freitas, int.) e João Lucas (Ravanelli, int.); Calyson (Jhonatan Ribeiro, 20/2º), Gaspar (Victor Sá, 37/2º) e Salatiel (Felipe Rangel, 45/2º). Técnico: Marcelo Cabo.