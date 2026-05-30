Caxias e Juventude tem primeiro duelo das quartas de final no Gauchão Sub-20

O Gauchão Sub-20 entra em uma nova fase neste final de semana. Oito equipes disputam às quartas de final a partir deste domingo (31), em busca de quatro vagas na próxima fase.
Uma coisa é certa, um dos serranos irá para a semifinal. Isso porque Caxias e Juventude irão se enfrentar nas quartas de final.
Na primeira fase, o Alviverde se classificou como líder geral, com 16 pontos. Foram cinco vitórias, um empate e um revés. Já o Grená ficou com a quarta colocação, com sete pontos, vindos de duas vitórias, um empate e três derrotas.
O primeiro dos dois jogos acontece nesta segunda-feira (1). O clássico Ca-Ju da categoria inicia às 15h, no Estádio Centenário.
Confrontos de ida das quartas de final:
- São Luiz x Inter — Estádio 19 de Outubro — domingo (31), 15h
- Novo Hamburgo x Grêmio — Estádio do Vale — domingo (31), 15h
- Caxias x Juventude— Estádio Centenário — segunda-feira (1), 15h
- São José x Ypiranga— Estádio Francisco Novelletto — segunda-feira (1), 15h