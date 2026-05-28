Caxias começa venda de ingressos para jogo com o Ituano

O Caxias tem mais uma batalha para manter o 100% de aproveitamento em casa na Série C. Pela 9ª rodada, enfrenta o Ituano, no sábado (30), às 19h30min, no Estádio Centenário.
Os ingressos para a partida já estão a venda, com valores de R$ 50 (inteiro) e R$ 25 (meia-entrada). Setor social e cadeiras, o valor é de R$ 60. Para a entrada no estádio, os torcedores precisam realizar o cadastro facial no site da Minha Entrada ou no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias.
A promoção "Futuro Grená" continua para os jogos em casa. Jovens de 12 a 18 anos incompletos podem acompanhar os jogos de forma gratuita. Para isso, é necessário registrar o reconhecimento facial na Sala de Sócios.
Confira abaixo o serviço de jogo completo:
Caxias x Ituano
9ª rodada da Série C 2026
Sábado (30) — 19h30min
Estádio Centenário
Planos de sócio: a partir de R$30;
Ingressos antecipados e no dia do jogo:
- Arquibancada: R$50 (mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 25* (mandante e visitante);
- Social e cadeiras: R$ 60 (mandante).
Informações para acesso ao estádio:
- Abertura dos portões: 17h30min;
- Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);
- O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;
- Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);
- Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.
- *Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
Pontos de venda:
- Site Minha Entrada
- Loja Bravo 35
- Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio)
- Loja RA Homem (Centro)
- Aver Barbershop