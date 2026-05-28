Caxias começa venda de ingressos para jogo com o Ituano

Confronto é direto por uma melhor colocação no G-8. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias tem mais uma batalha para manter o 100% de aproveitamento em casa na Série C. Pela 9ª rodada, enfrenta o Ituano, no sábado (30), às 19h30min, no Estádio Centenário.

Os ingressos para a partida já estão a venda, com valores de R$ 50 (inteiro) e R$ 25 (meia-entrada). Setor social e cadeiras, o valor é de R$ 60. Para a entrada no estádio, os torcedores precisam realizar o cadastro facial no site da Minha Entrada ou no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias.

A promoção "Futuro Grená" continua para os jogos em casa. Jovens de 12 a 18 anos incompletos podem acompanhar os jogos de forma gratuita. Para isso, é necessário registrar o reconhecimento facial na Sala de Sócios.

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Caxias x Ituano

9ª rodada da Série C 2026

Sábado (30) — 19h30min

Estádio Centenário

Planos de sócio: a partir de R$30;

Ingressos antecipados e no dia do jogo:

Arquibancada: R$50 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 25* (mandante e visitante);

Social e cadeiras: R$ 60 (mandante).

Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 17h30min;

Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);

O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

Pontos de venda: