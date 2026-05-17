Caxias bate o Paysandu, vence pela 600ª vez no Centenário e volta ao G-8 da Série C 

A vitória de número 600 do Caxias dentro do Estádio Centenário foi com imposição. Diante do líder e até então invicto Paysandu, o time grená fez 2 a 0, na tarde deste domingo (17), pela 7ª rodada da Série C do Brasileiro.
Com o resultado, a equipe pula para 11 pontos, na 7ª colocação, reingressando ao G-8. Além disso, continua com 100% de aproveitamento como mandante. Na próxima rodada, o Grená enfrenta o Maranhão, fora de casa, sábado (23), às 19h30min.
No retorno para casa após três jogos em sequência como visitante, Marcelo Cabo escalou Ravanelli como novidade entre os titulares. Ianson e Maurício retornaram à zaga. E o jogo começou com um susto. Antes do primeiro minuto, o Paysandu levou perigo. Marcinho cobrou falta lateral e Kleiton cabeceou rente ao travessão.
A resposta grená veio aos quatro minutos. Em boa troca de passes, Grigor bateu de pé esquerdo na entrada da área e o goleiro Gabriel Mesquita fez a defesa. Após um início movimentado, o duelo passou a ter disputas físicas no meio-campo, sem que as duas equipes conseguissem criar nada ofensivamente.
Aos 21, quando o Caxias conseguiu trabalhar a bola com qualidade desde o setor defensivo, Calyson recebeu na ponta direita e cruzou na cabeça de Ravanelli, que testou firme no ângulo: 1 a 0.
Na origem do lance do gol, Matheus Nunes acabou sofrendo um choque no rosto e precisou ser substituído por Breno Santos. O Caxias voltou a finalizar aos 29, com Gaspar, mas Gabriel fez defesa tranquila. Três minutos depois, Gaspar apareceu de novo depois de cruzamento de Felipe Albuquerque para a área. O cabeceio saiu sobre a meta.
O Caxias continuou melhor e voltou a finalizar aos 39. O chute firme de Roberto passou outra vez perto do travessão. Foi a última tentativa grená na primeira etapa.
SEGUNDO TEMPO
Sem novas mudanças de Marcelo Cabo, o Caxias levou um susto no começo da segunda etapa. Após chute cruzado do lado esquerdo, Ítalo desviou na pequena área e Busatto evitou o empate.
Na sequência do lance, Felipe Albuquerque acusou lesão e precisou ser substituído por Vitor Gabriel. E, aos oito, em contra-ataque rápido, o segundo gol grená só não saiu porque Braian salvou em cima da linha. Ravanelli recebeu de Salatiel e tirou do goleiro, mas o jovem volante do Papão tirou de pé direito.
Aos 14 minutos, Marcelo Cabo fez a última parada para substituições e montou a formação com três zagueiros, com a entrada de Moraes na vaga de Grigor. Nas outras duas trocas, Jonathan Ribeiro e Marcelo Freitas entraram nas vagas de Calyson e Ravanelli.
A partir daí, o jogo se desenhou para o Paysandu, que começou a pressionar. Thalisson tentou da entrada da área e Busatto fez a defesa parcial.
Quando o jogo estava complicada, apareceu o camisa 9 do Caxias. Em novo contra-ataque, Jonathan serviu Salatiel, que bateu fraco. O goleiro Gabriel Mesquita fez o golpe de vista e a bola foi lentamente até bater na trave e entrar na meta: 2 a 0.
A situação ficou ainda mais tranquila depois que Kleiton foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Nos minutos finais, o time grená controlou as ações e ainda teve chances de ampliar, em chute de Marcelo Freitas, que parou em grande defesa de Gabriel, e em cabeceio de Salatiel, que também foi defendido pelo goleiro.
FICHA TÉCNICA
Série C - 7ª rodada
Estádio Centenário
Caxias 2x0 Paysandu
Caxias
Busatto; Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel, 6/2º); Ianson, Maurício e Roberto; Grigor (Moraes, 14/2º), Matheus Nunes (Breno Santos, 28/1º) e Ravanelli (Marcelo Freitas, 14/2º); Calyson (Jonathan Ribeiro, 14/2º), Gaspar e Salatiel; Técnico: Marcelo Cabo.
Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bruno Bispo e Luciano Taboca; Pedro Henrique (Juninho, 22/2º), Henrico (Braian, int.) e Marcinho (Thiago Índio, 37/2º); Thayllon (Thalisson, 12/2º), Kleiton e Ítalo (Lucas Cardoso, 37/2º). Técnico: Júnior Rocha.
Gols: Ravanelli (C), aos 21min, no primeiro tempo. Salatiel (C), aos 27min, no segundo.
Expulsão: Kleiton (P).
Amarelos: Grigor (C); Júnior Rocha, Luciano Taboca, Henrico (P).