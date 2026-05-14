Campeão Gaúcho com o Caxias, Nelson D’Arrigo recebe título de cidadão emérito por atuação destacada na cidade

Honraria foi entregue a Nelson D'Arrigo nesta semana no Plenário. Guilherme de Paula / Câmara de Veredores

Presidente do maior título da história do Caxias, Nelson D'Arrigo é o mais novo Cidadão Emérito de Caxias do Sul. Em sessão solene da Câmara Municipal de Caxias do Sul, realizada na noite da última terça-feira (12), no plenário da Casa, o empresário e presidente Campeão Gaúcho com Grená em 2000 foi reconhecido pela participação no desenvolvimento da cidade.

A proposição da solenidade coube ao vereador José Abre Jack/PDT. Na condução da cerimônia, estava o vice-presidente da Casa, vereador João Uez/REPUBLICANOS.

Depois de receber placa alusiva ao título, o agora Cidadão Emérito ouviu a esposa, Cristina, e o filho Diego, que se congratularam em manifestações de parabéns. Em seguida, ele se dirigiu à tribuna emocionado. Salientou que a família sempre foi a base de tudo, com apoio e compreensão pelas ausências.

— Sempre há caminhos para contribuir, espaço para quem quer se envolver e fazer a diferença, mesmo que de forma simples, discreta e constante — observou D'Arrigo.

Na oportunidade, o atual presidente do Caxias, Roberto De Vargas, entregou uma camisa oficial do clube ao ex-dirigente. Nelson esteve à frente do Grená entre os anos de 1997 e 2000.

Histórico

A atuação de Nelson D’Arrigo abrange diversos segmentos, além do ramo empresarial, nas funções de vice-presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), vice-presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), diretor-presidente da Associação Cultural Virvi Ramos, conselheiro da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) e presidente da S.E.R. Caxias.

Em 2010, assumiu a presidência da Ilumatic, empresa sediada em São Paulo, com vocação industrial voltada à iluminação pública. Permaneceu no cargo até maio de 2016. Ainda em 2016, fundou a D’ Arrigo Incorporadora e Serviços Ltda., ligada ao ramo de administração e construção. Em 2020, optou por concorrer à Prefeitura de Caxias do Sul. No ano de 2023, ingressou no mercado de Santa Catarina, onde mantém três projetos.