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Campeão Gaúcho com o Caxias, Nelson D’Arrigo recebe título de cidadão emérito por atuação destacada na cidade

Ex-mandatário Grená recebeu homenagem em reconhecimento à sua contribuição empresarial, esportiva e social ao município.

Tiago Nunes

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