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Calendário Grená na Copa: Caxias terá jogo no dia da estreia do Brasil, sequência em casa e mais tempo para treinar no Mundial

Caxias fará seis dos últimos 10 jogos na competição em casa, onde mantém 100% de aproveitamento até agora

Tiago Nunes

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