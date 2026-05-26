Calendário Grená na Copa: Caxias terá jogo no dia da estreia do Brasil, sequência em casa e mais tempo para treinar no Mundial

Grená terá período maior de treinos e duas sequências de jogos em casa na Copa do Mundo. Vitor Soccol / Assessoria / Caxias

O técnico Marcelo Cabo frisou bastante nesta arrancada da Série C que o Caxias enfrentou uma maratona desgastante de jogos fora de casa na competição nacional. Entre os problemas, as distâncias e também gramados de qualidade ruim, como do Amazonas e Maranhão. No total, foram cinco jogos longe do Estádio Centenário e apenas três dentro da sua casa, onde tem 100% de aproveitamento.

O comandante Grená limitou o primeiro bloco de jogos até a 9ª rodada para o time chegar aos 15 pontos. Se o time vencer o Ituano, no próximo sábado (30), às 19h30min, em Caxias do Sul, o Grená chega a meta estabelecida pelo treinador. A vitória em casa ainda consolida um trabalho de reconstrução de Cabo após uma forte crise no começo do ano.

Primeira sequência em casa

O fato importante é que o comandante do Caxias terá jogos mais espaçados no período da Copa do Mundo. Depois de encarar o Ituano, o Grená fará duas semanas de treinos até o jogo contra o Guarani, no dia 13 de junho, sábado, às 16h, em Campinas. O duelo será no mesmo dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, às 19h, diante do Marrocos.

Leia Mais Jogadores arquivados voltam a ter uma nova chance no Caxias

Na sequência, a equipe da Serra retorna para uma semana cheia e dois jogos seguidos em casa, pela primeira vez na Série C. O primeiro jogo será diante do Maringá. O horário será diferente, às 11h da manhã, no Centenário. Depois, serão mais nove dias de treino para Marcelo Cabo com o segundo jogo no Centenário, diante do Anápolis, numa terça-feira, 18h30min.

Porém, após entrar em campo no começo da semana, no dia 4 de julho o Caxias volta a pegar ritmo mais forte, com uma partida diante da Ferroviária, em São Paulo, sábado, às 20h30min.

Segunda sequência no Centenário

Logo em seguida, na 14ª e na 15ª rodadas o elenco ganha um novo espaçamento maior, com duas semanas de treinos para os times, e mais dois jogos sem precisar viajar. Na 14ª rodada, o Grená vai receber o Floresta, no Centenário, sábado, às 11h. Por fim, recebe na Serra o Botafogo da Paraíba.

Os últimos quatro jogos diante do Itabaiana (F), Figueirense (C), Santa Cruz (F) e Inter de Limeira (C) ainda não foram desmembrados com datas e horários pela CBF.

Nos últimos 10 jogos da Série C do Brasileirão, o Caxias terá seis jogos em casa, com duas sequências de rodada sem precisar viajar, e quatro longe do Estádio Centenário. É nesta força do Centenário que o técnico Marcelo Cabo aposta para o time decolar na tabela e ter uma classificação sem sustos aos quadrangulares do acesso.

CALENDÁRIO GRENÁ NA COPA

10º rodada

13/06 - Sábado, 16h

Guarani x Caxias

11ª rodada

21/06 - Domingo, 11h

Caxias x Maringá

12ª rodada

30/06 - Terça-feira, 18h30min

Caxias x Anápolis

13ª rodada

04/07 - Sábado, 20h30min

Ferroviária x Caxias

14ª rodada

11/07 - Sábado, 11h

Caxias x Floresta