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Bruninho, Lucão e assistente técnico da Seleção Brasileira reforçam apoio por equipe de vôlei em Caxias

Jogadores que foram campeões olímpicos no Rio, em 2016, estiveram na cidade no último final de semana, ao lado de Marcelo Fronckowiak, ex-jogador profissional de vôlei brasileiro, técnico principal do Steaua Bucareste e auxiliar no Brasil

Marcos Cardoso

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