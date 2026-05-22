Briga pro liderança e luta contra o rebaixamento: confira os duelos da última rodada do Gauchão Sub-20

Apafut e Gaúcho se enfrentam em Passo Fundo. Tiago Muniz / Triunfo Esportes / Divulgação

A última rodada do Gauchão Sub-20 acontece neste final de semana e as equipes da Serra Gaúcha enfrentam situações opostas na tabela. Todos os jogos acontecem neste domingo (24), a partir das 15h.

Já classificado para as quartas de final, o Juventude recebe o São José no CT Alviverde. Caso vença, o Papo confirma a liderança do Grupo B.

Também garantido na próxima fase, o Caxias tem um confronto direto com o Ypiranga pelo terceiro lugar do Grupo A. O clássico acontece no Estádio Emílio João Assoni, em Três Arroios.

A Apafut tem um confronto direto para não cair, mas tem vantagem sobre o Gaúcho. Quem vencer garante a permanência na Elite do Estadual, enquanto quem perder é rebaixado. Empate é benéfico para o Tricolor da Serra, que tem uma vitória na competição. As equipes se enfrentam na Arena BE8, em Passo Fundo.

Para cumprir tabela, já que não tem risco de rebaixamento, mas também não se classifica, Brasil de Farroupilha joga fora de casa. O Rubro-verde enfrenta o Inter-SM, no Estádio Presidente Vargas.

Na mesma situação do time de Farroupilha, o Esportivo folga na rodada.

Classificação — Grupo A

Internacional — 12 pontos — 4 vitórias Novo Hamburgo — 11 pontos — 3 vitórias Ypiranga — 8 pontos — 2 vitórias Caxias — 7 pontos — 2 vitórias Esportivo — 5 pontos — 1 vitória Apafut — 3 pontos — 1 vitória Gaúcho — 3 pontos — 0 vitórias

Classificação — Grupo B