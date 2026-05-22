Esportes

Respiro final
Notícia

Briga pro liderança e luta contra o rebaixamento: confira os duelos da última rodada do Gauchão Sub-20

Enquanto a dupla Ca-Ju garantiu vaga às quartas de final de forma antecipada, a Apafut tem uma batalha final para não cair de divisão

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS