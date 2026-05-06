Brasil-Far e Gramadense conhecem a tabela de jogos da Copa FGF 2026

O Gramadense e o Brasil de Farroupilha farão suas estreias em casa na Copa FGF 2026. A Federação Gaúcha de Futebol divulgou na noite desta terça-feira (5) a tabela oficial da competição, confirmando o primeiro compromisso das duas equipes em seus domínios.
A competição começa no dia 13 de maio para a dupla da Serra. Os dois estão na Chave A ao lado ainda de Santa Cruz e Monsoon.
O Gramadense estreia na quarta-feira (13), às 15h, na Vila Olímpica, em Gramado, contra o Santa Cruz. Já o Brasil vai encarar o Monsoon, no mesmo dia e horário no Estádio das Castanheiras.
As equipes jogam turno e returno dentro do próprio grupo. Os dois primeiros avançam para as semifinais da competição.
Na sequência da Copa FGF, que neste ano vai homenagear o capitão do Tetra, Dunga, o Gramadense volta a campo no dia 20 de maio, às 15h, quando enfrenta o Monsoon fora de casa, pela segunda rodada. O local ainda não foi definido pelo mandante. No mesmo dia, às 19h, o Brasil viaja para enfrentar o Santa Cruz, nos Plátanos.
O Campeão da Copa FGF ficará com a vaga na Série D do Brasileirão de 2027. Já o vice vai disputar a Copa Sul-Sudeste da temporada que vem. No Grupo B estão outros quatro clubes: Brasil de Pelotas, Farroupilha, Guarany de Bagé e Bagé.
TABELA DE JOGOS COPA FGF 2026
1ª RODADA
13/05 - Quarta-feira
15h - Brasil-Far x Monsoon
15h - Gramadense x Santa Cruz
19h - Bagé x Farroupilha
19h - Brasil-Pel x Guarany
2ª RODADA
20/05 - Quarta-feira
15h - Monsoon x Gramadense (local a definir)
19h - Guarany x Bagé
19h - Santa Cruz x Brasil-Far
21/05 - Quinta
15h - Farroupilha x Brasil-Pel
3ª RODADA
27/05 - Quarta-feira
15h - Gramadense x Brasil-Far
15h - Guarany x Farroupilha
19h - Santa Cruz x Monsoon
19h - Brasil-Pel x Bagé
4ª RODADA
03/06 - Quarta-feira
15h - Monsoon x Santa Cruz
15h - Brasil-Far x Gramadense
A definir - Farroupilha x Guarany
19h - Bagé x Brasil-Pel
5ª RODADA
10/06 - Quarta-feira
15h - Gramadense x Monsoon
15h - Brasil-Far x Santa Cruz
15h - Brasil-Pel x Farroupilha
19h - Bagé x Guarany
6ª RODADA
17/06 - Quarta-feira
15h - Monsoon x Brasil-Far
15h - Santa Cruz x Gramadense
15h - Farroupilha x Bagé
15h - Guarany x Brasil-Pel