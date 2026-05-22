Brasil-Far e Gramadense buscam primeira vitória na Copa FGF

A segunda rodada da Copa FGF já iniciou e a dupla da Serra Gaúcha joga neste final de semana. Após a estreia com derrota do Gramadense e empate do Brasil de Farroupilha, as equipes buscam as primeiras vitórias no torneio.
No sábado (23), o Rubro-verde enfrenta o Santa Cruz, atual líder da Chave A. O confronto inicia às 15h30min, no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul.
Já o domingo (24) é reservado ao Trem da Serra. A partir das 15h, o Gramadense joga com o Monsoon, no Cristo Rei, em São Leopoldo.
A rodada do Troféu Carlos Caetano Verri, o Dunga já iniciou com os jogos do Grupo B. Nos clássicos, o Bagé levou a melhor sobre o Guarany-Ba e o Brasil-Pel sobre o Farroupilha, ambos vencendo por 1 a 0.
Confira a tabela da Copa FGF
Grupo A
1º Santa Cruz — 3 pontos
2º Brasil-Far — 1 ponto
3º Monsoon — 1 ponto
4º Gramadense — 0 pontos
Grupo B
1º Brasil-Pel — 6 pontos
2º Bagé — 4 pontos
3º Farroupilha— 1 ponto
4º Guarany — 0 pontos