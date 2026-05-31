Brasil-Far busca reação no fim e arranca empate com o Gramadense pela Copa FGF

Gramadense e Brasil-Far fizeram uma partida movimentada na tarde de sábado (30) na Vila Olímpica, em Gramado, pela 3ª rodada da Copa FGF. Os donos da casa chegaram a abrir dois gols de vantagem, mas a equipe de Farroupilha buscou o 2 a 2 nos acréscimos.
O destaque da etapa inicial foi o meio-campista Igor, do Gramadense, autor dos dois gols do Trem da Serra. O primeiro saiu aos 11 minutos, enquanto o segundo foi marcado aos 40.
Durante a partida, os donos da casa ainda tiveram dois pênaltis assinalados a seu favor, mas acabaram desperdiçando as cobranças.
O Brasil de Farroupilha descontou aos 34 minutos, com Léo Moura, e chegou ao empate aos 47, com Gustavo, decretando o placar final de 2 a 2.
Como fica
Com o resultado, o Gramadense permanece na vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos; já o Brasil-Far, vem logo atrás, em terceiro, com três.
As duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez nas Castanheiras, em Farroupilha, no domingo (7), às 15h.