Brasil-Far busca reação no fim e arranca empate com o Gramadense pela Copa FGF

Equipes ficaram no 2 a 2 na tarde de sábado (30) na Vila Olímpica, em Gramado. Álvaro Bueno / Gramadense/Divulgação

Gramadense e Brasil-Far fizeram uma partida movimentada na tarde de sábado (30) na Vila Olímpica, em Gramado, pela 3ª rodada da Copa FGF. Os donos da casa chegaram a abrir dois gols de vantagem, mas a equipe de Farroupilha buscou o 2 a 2 nos acréscimos.

O destaque da etapa inicial foi o meio-campista Igor, do Gramadense, autor dos dois gols do Trem da Serra. O primeiro saiu aos 11 minutos, enquanto o segundo foi marcado aos 40.

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Durante a partida, os donos da casa ainda tiveram dois pênaltis assinalados a seu favor, mas acabaram desperdiçando as cobranças.

O Brasil de Farroupilha descontou aos 34 minutos, com Léo Moura, e chegou ao empate aos 47, com Gustavo, decretando o placar final de 2 a 2.

Como fica

Com o resultado, o Gramadense permanece na vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos; já o Brasil-Far, vem logo atrás, em terceiro, com três.