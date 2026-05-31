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Brasil-Far busca reação no fim e arranca empate com o Gramadense pela Copa FGF

Donos da casa abrem 2 a 0 na Vila Olímpica, na tarde de sábado (30), mas equipe de Farroupilha consegue o 2 a 2 nos acréscimos

Rafael Rinaldi

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