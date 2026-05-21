Brasil de Farroupilha estreia com empate na Copa FGF

O Brasil de Farroupilha conquistou o primeiro ponto na Copa FGF 2026 — Troféu Carlos Caetano Verri, o Dunga. Pela primeira rodada, empatou em 0 a 0 com o Monsoon. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (20), no Estádio das Castanheiras.
O jogo deveria acontecer na última semana, mas foi adiado por conta do plantio de azevém no gramado de Farroupilha.
Na próxima rodada, o Rubro-Verde enfrenta o Santa Cruz, no Estádio dos Plátanos. O confronto acontece no sábado (23), às 15h30min.
Resultados da Primeira Rodada:
- Gramadense 1 x 2 Santa Cruz — Grupo A
- Brasil de Farroupilha 0 x 0 Monsoon — Grupo A
- Brasil de Pelotas 2 x 0 Guarany de Bagé — Grupo B
- Bagé 1 x 1 Farroupilha — Grupo B