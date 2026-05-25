Brasil de Farroupilha empata e Gramadense vence primeira na Copa FGF

Dieter e Kerlly marcaram os gols do jogo. Álvaro Bueno / Divulgação

Os representantes da Serra Gaúcha garantiram pontos importantes na segunda rodada da Copa FGF 2026. Fora de casa, o Gramadense venceu o Monsoon por 2 a 1 e o Brasil de Farroupilha empatou em 1 a 1 com o Santa Cruz.

No Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, o Monsoon saiu na frente no placar, com gol de Adriano, aos 31 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, a equipe de Gramado reagiu. O empate veio aos 32, com o zagueiro Dieter. Seis minutos depois, o atacante Kerlly marcou o gol da virada, garantindo os primeiros três pontos do time na competição.

No Estádio dos Plátanos, o Santa Cruz precisou de apenas nove minutos para marcar o primeiro gol, com Frederico Stein. Porém, aos 10 do segundo tempo, Riquelme apareceu e empatou para o Rubro-Verde.

A próxima rodada reserva um duelo serrano. Gramadense e Brasil de Farroupilha se enfrentam às 15h de sábado (30), na Vila Olímpica, em Gramado.

Classificação do Grupo A:

1º: Santa Cruz — 4 pontos

2º: Gramadense — 3 pontos

3º: Brasil de Farroupilha — 2 pontos

4º: Monsoon — 1 ponto