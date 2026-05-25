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Brasil de Farroupilha empata e Gramadense vence primeira na Copa FGF

Pela segunda rodada, o Rubro-Verde ficou no 1 a 1 com o líder Santa Cruz, enquanto o Trem da Serra venceu o Monsoon de virada, por 2 a 1

Camila Corso

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