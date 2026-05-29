Brasil de Farroupilha e Gramadense se enfrentam em clássico serrano pela Copa FGF

A terceira rodada da Copa FGF — Troféu Carlos Caetano Verri - Dunga reserva um clássico da Serra Gaúcha no Grupo A. Neste sábado (30), o Gramadense recebe o Brasil de Farroupilha na Vila Olímpica, em Gramado. O confronto inicia às 15h.
O Rubro-Verde vem de dois empates em dois jogos, enquanto o Trem da Serra venceu o Monsoon e perdeu para o Santa Cruz, ambos por 2 a 1.
Na tabela, o time de Gramado ocupa a segunda posição, com três pontos e estaria se classificando à semifinal. Já a equipe de Farroupilha, atualmente em terceiro, busca a primeira vitória para entrar na zona de classificação.
O outro jogo do grupo inicia no mesmo horário. Santa Cruz e Monsoon se enfrentam no Estádio dos Plátanos.
A rodada do torneio já iniciou com os jogos do Grupo B. Guarany-Ba e Farroupilha empataram sem gols, enquanto o Brasil-Pel venceu o Bagé por 1 a 0.
Confira a tabela da Copa FGF
Grupo A
1º Santa Cruz — 4 pontos
2º Gramadense — 3 pontos
3º Brasil-Far — 2 pontos
4º Monsoon — 1 ponto
Grupo B
1º Brasil-Pel — 9 pontos
2º Bagé — 4 pontos
3º Farroupilha— 2 pontos
4º Guarany — 1 ponto