Brasil de Farroupilha e Gramadense se enfrentam em clássico serrano pela Copa FGF

Rubro-verde vem de dois empates no torneio da FGF. Luiz Erbes / Divulgação

A terceira rodada da Copa FGF — Troféu Carlos Caetano Verri - Dunga reserva um clássico da Serra Gaúcha no Grupo A. Neste sábado (30), o Gramadense recebe o Brasil de Farroupilha na Vila Olímpica, em Gramado. O confronto inicia às 15h.

O Rubro-Verde vem de dois empates em dois jogos, enquanto o Trem da Serra venceu o Monsoon e perdeu para o Santa Cruz, ambos por 2 a 1.

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Na tabela, o time de Gramado ocupa a segunda posição, com três pontos e estaria se classificando à semifinal. Já a equipe de Farroupilha, atualmente em terceiro, busca a primeira vitória para entrar na zona de classificação.

O outro jogo do grupo inicia no mesmo horário. Santa Cruz e Monsoon se enfrentam no Estádio dos Plátanos.

A rodada do torneio já iniciou com os jogos do Grupo B. Guarany-Ba e Farroupilha empataram sem gols, enquanto o Brasil-Pel venceu o Bagé por 1 a 0.

Confira a tabela da Copa FGF

Grupo A

1º Santa Cruz — 4 pontos

2º Gramadense — 3 pontos

3º Brasil-Far — 2 pontos

4º Monsoon — 1 ponto

Grupo B

1º Brasil-Pel — 9 pontos

2º Bagé — 4 pontos

3º Farroupilha— 2 pontos