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Brasil de Farroupilha e Gramadense se enfrentam em clássico serrano pela Copa FGF

Pela terceira rodada, equipes entram em campo neste sábado (30), às 15h, na Vila Olímpica

Camila Corso

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