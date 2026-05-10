Atletas do Recreio da Juventude são convocados para o Pan-Americano Júnior de Badminton

Jovens representam o clube esmeraldino no torneio. Recreio da Juventude / Divulgação

Na última semana, a Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) divulgou a convocação de atletas para o 34º Campeonato Pan-Americano Júnior de Badminton. O torneio acontece de 17 a 19 julho, em João Pessoa, na Paraíba. Dos 20 convocados, dois representantes do Recreio da Juventude competem por equipes: Marcos Filho e Klecivan Silva.

O técnico Noeslem Silva destacou a importância da representatividade de atletas do clube, e acrescentou que o Esmeraldino deverá ter mais atletas convocados, sendo anunciados em breve pela Confederação.

— São dois atletas com uma mentalidade muito competitiva que sempre buscam o topo. Portanto, a convocação é o reflexo do trabalho diário deles aqui nas dependências do clube — disse o head coach.