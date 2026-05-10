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Atletas do Recreio da Juventude são convocados para o Pan-Americano Júnior de Badminton

Marcos Filho e Klecivan Silva competem de 17 a 19 de julho, em João Pessoa, na Paraíba

Camila Corso

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