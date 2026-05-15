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Atleta do Gramadense ganha destaque na base e estreia no profissional com 17 anos

Spencer chamou a atenção do técnico Gustavo Correa e passou a integrar o elenco que disputa a Copa FGF

Camila Corso

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