Atleta do Gramadense ganha destaque na base e estreia no profissional com 17 anos

Centroavante marcou um dos oito gols do Trem da Serra no Gauchão Sub-17 Gramadense / Divulgação

O Gramadense vem se tornando referência no futebol de base da Serra Gaúcha e a valorização dos jovens atletas segue dando frutos. O centroavante Spencer Marcos Milkievicz, de apenas 17 anos, ganhou espaço no elenco principal e estreou no futebol profissional na última quarta-feira (13), na Copa FGF 2026.

Natural de Canela, Spencer foi um dos principais nomes do Trem da Serra na campanha no Gauchão Sub-17. O jovem marcou um dos gols na vitória sobre o Sulbrasil, por 4 a 2.

Seu desempenho chamou a atenção do técnico Gustavo Correa e o atleta passou a integrar os treinamentos da equipe principal.

Considerado uma das promessas do clube, ganhou oportunidade e fez sua estreia no futebol profissional na última quarta-feira (13), na primeira rodada da Copa FGF. A partida finalizou em 2 a 1 para o Santa Cruz, na Vila Olímpica.

Spencer também teve uma passagem pelo Bragantino, entre 2024 e 2025. O jovem atuou nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20 pelo Massa Bruta. A promoção do atleta reforça o trabalho desenvolvido no clube, que busca investir e oportunizar espaço para jovens talentos da região.