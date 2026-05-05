Atleta de Caxias do Sul, Jardel Paim é campeão da etapa Sul do Brasileiro de corridas de rua

O atleta caxiense Jardel Paim, 29 anos, foi campeão da etapa Sul do Campeonato Brasileiro de corridas de rua, disputada no sábado (2), em Florianópolis, Santa Catarina. O corredor participou da prova de uma milha, que equivale a 1.609 metros.
Jardel Paim, do Instituto Gaúcho de Atletismo-RS, fez o tempo de 4 minutos e 22 segundos e 16 centésimos e sagrou-se campeão Sul-Brasileiro. Com isso, garantiu vaga na etapa nacional do Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, que será em agosto.
— Parece que estou vivendo um sonho. Não caiu a ficha ainda porque é algo muito grande. Terminei a prova sem saber e sem acreditar que conquistei a medalha de ouro. Muitos atletas de alto nível. Muito feliz mesmo — contou Jardel Paim.
O evento aconteceu junto a Meia Maratona Internacional Florianópolis. Foi a estreia desse novo formato da competição nacional. A Prova recebeu o Permit 06/2026, Selo Ouro da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e o Selo Label da World Athletics.
A região Sul abriu as etapas regionais, que serão realizadas entre maio e julho, em conformidade com as Regras Técnicas da World Athletics e as Normas da CBAt.
Os três primeiros colocados de cada prova e gênero, terão despesas de transporte, hospedagem e alimentação integralmente pagas pela CBAt para a disputa da Etapa Nacional, dia 16 de agosto na 28ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. O treinador do campeão também terá despesas de transporte e hospedagem pagas pela CBAt.
Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua
Etapa Sul - Milha - Masculino
Ouro
Jardel da Silva Paim (Instituto Gaúcho de Atletismo-RS) - 4 minutos 22 segundos e 16 centésimos
Prata
Guilherme Rodrigues Santana Orenhas (IA de Balneário Camboriú-SC) - 4.22.41
Bronze
Douglas Coelho da Silva (União Catarinense de Atletismo-SC) - 4.22.57