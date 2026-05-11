Atleta de Badminton do Recreio da Juventude conquista medalha de bronze em torneio internacional

Atleta volta às quadras no início de junho, na Ciudad del Este. Recreio da Juventude / Divulgação

Na última semana, Donnians de Oliveira, atleta de Badminton do Recreio da Juventude, conquistou a medalha de bronze no Mexico Challenge. A competição foi realizada na cidade de Aguascalientes e finalizou no último domingo (10).

O atleta disputou uma sequência de torneios internacionais, alcançando às quartas de final. Mas o México reservava algo especial para Donnians, que subiu ao pódio e deu um passo importante na somatória de pontos no ranking da modalidade.

— Foi uma competição muito forte, de um nível muito elevado. Por muito pouco não cheguei à final, mas demonstra que estamos no caminho certo — destacou o atleta.

A próxima parada será a Ciudad del Este, no Paraguai. No início de junho, o jogador disputará mais um importante torneio internacional.