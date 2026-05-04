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Hélen Spadari é quarto lugar na Meia Maratona de Florianópolis e garante vaga no Brasileiro de Corridas de Rua

Atleta de Pinto Bandeira esteve na competição em Santa Catarina e também ficou em segundo lugar na etapa sul do Brasileiro

Eduardo Costa

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