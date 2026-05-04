Hélen Spadari é quarto lugar na Meia Maratona de Florianópolis e garante vaga no Brasileiro de Corridas de Rua

Hélen Spadari na chegada da Meia Maratona Internacional de Florianópolis. Arquivo Pessoal / Divulgação

A atleta Hélen Spadari, de 28 anos, natural de Pinto Bandeira, teve destaque neste domingo (3) ao disputar a Meia Maratona Internacional de Florianópolis. A corredora da Serra Gaúcha competiu na elite feminina e conquistou a quarta colocação geral nos 21km quilômetros.

O pódio da categoria foi dominado por atletas africanas. As duas primeiras colocadas foram do Quênia, com vitória de Vivian Jeftanui Kiplagati, que completou a prova em 1h13min29 e ainda estabeleceu o novo recorde da competição. A segunda posição ficou com Nancy Cheptegei, de Uganda, seguida pela brasileira Fabrícia Ester Stedille, enquanto Hélen Spadari cruzou a linha de chegada com o tempo oficial de 1h20min53.

— Essa foi minha estreia em prova oficial de meia maratona. Então, tudo ia ser uma novidade e tive um ótimo resultado. Consegui ser a vice-campeã da seletiva para o nacional, etapa sul, regional. Serão etapas divididas nas cinco regiões para contemplar lá no final nacional de corrida de rua — contou Hélen.

Além do resultado expressivo em Florianópolis, Hélen foi vice-campeã da etapa Sul do Campeonato Brasileiro de Corridas de Rua nos 21 km e garantiu vaga na etapa nacional do Rio de Janeiro, que será em agosto.

A competição foi realizada dentro da Meia Maratona Internacional Florianópolis, que recebeu o Permit 06/2026, Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o Selo Label da World Athletics.

— Eu estou classificada pra esse nacional em agosto no Rio de Janeiro. Esse era meu principal objetivo, mas consegui também entrar no pódio da meia maratona na quarta colocação. Fiz um tempo muito bom pra ser minha estreia e também passei praticamente 30 dias com resfriado. Não estava conseguindo treinar muito bem, mas estava confiante sabendo que eu podia entregar meu melhor — comentou a atleta.

Além disso, a atleta foi selecionada para realizar o exame antidoping ao lado de duas competidoras quenianas, o que, segundo ela, reforça a credibilidade e o alto nível da prova, além de validar ainda mais o seu desempenho como atleta. Na avaliação dela, a participação em controles antidoping é fundamental para o esporte, pois representa competir de forma limpa e dentro das regras.