Atleta da Serra Gaúcha é campeão dos Jogos Pan-Americanos de Capoeira

Atleta é natural de Vila Flores. Arquivo Pessoal / Divulgação

A Serra Gaúcha teve mais um atleta premiado neste mês. Pelos Jogos Pan-Americanos de Capoeira, o serrano Willian Longhi conquistou medalha de ouro na Categoria B, além de ser campeão em outras três premiações. A competição aconteceu em Bogotá, na Colômbia, entre 15 e 17 de maio.

Natural de Vila Flores, Willian mora em Nova Prata e é conhecido na modalidade como Guepardo, e demonstrou sua garra durante o torneio.

Na categoria B, referente aos instrutores, o gaúcho se sagrou campeão. Além disso, foi destaque e conquistou outros três títulos, de melhor Corda Roxa, melhor Jogo de Siriuna, modalidade acrobática, e melhor Jogo de São Bento, modalidade marcial.

— Minha participação foi bem exigente. Precisei de meses de treinamentos, específicos de capoeira e exercícios físicos para potência muscular. Durante o torneio, enfrentei capoeiristas experientes, então precisei de uma inteligência muito grande para elaborar estratégias e ter um bom desempenho tático nos jogos — celebrou.