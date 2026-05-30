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3 a 0
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Atacante volta a marcar depois de quase cinco meses, e Juventude goleia o América-MG pela Série B

Alisson Safira, Raí Silva e Wadson marcaram para o Verdão em duelo da 11ª rodada no Alfredo Jaconi

Rafael Rinaldi

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