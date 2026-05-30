Atacante volta a marcar depois de quase cinco meses, e Juventude goleia o América-MG pela Série B

Safira é abraçado por Gabriel Pinheiro após o gol. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude se reencontrou com as vitórias, depois de quatro jogos na Série B diante do América-MG, ao mesmo tempo em que Alisson Safira reencontrou o caminho do gol depois de quase cinco meses. O centroavante entrou no segundo tempo para marcar o seu na vitória por 3 a 0. Raí Silva, em jogada ensaiada de escanteio na etapa inicial, havia aberto o placar; Wadson, nos acréscimos, ampliou, com um toque de qualidade na saída errada dos mineiros.

Com o resultado, o Verdão termina a sexta-feira (29) na 7ª colocação da tabela, com 16 pontos, e fica de olho no segmento dos jogos no fim de semana podendo perder posições.

Gol cedo

Raí Silva anotou o primeiro do Verdão. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Verdão iniciou a partida sem Rodrigo Sam, preservado por desgaste físico e MP, que sentiu um desconforto muscular no aquecimento.

Mesmo na lanterna da competição, o América tomou a iniciativa e deu o primeiro arremate a gol com o argentino Elizari, a bola passou sobre a meta de Jandrei. O Ju respondeu com uma conclusão de Gabriel Pinheiro, da intermediária, que Gustavo não deu rebote.

Aos sete, porém o goleiro não pôde evitar uma pintura. Em jogada ensaiada, Fábio Lima cobrou escanteio com maestria na entrada da área e Raí Silva acertou em cheio para abrir o placar: 1 a 0.

Na saída de bola, o Coelho quase empatou. Mastriani arriscou de fora da área e Jandrei espalmou pra trás. Logo depois, o goleiro alviverde brilhou duas vezes: ao espalmar a conclusão de Val Soares, e depois, com os pés, afastando a bola dos pés de Mastriani.

Aos 29, Jandrei recebeu o passe rasteiro de Gabriel, mas se atrapalhou ao fazer o domínio e quase cedeu o empate; nos lances seguintes, Raí Silva e Manu Castro desperdiçaram a chance do segundo gol alviverde.

O camisa 13 do Ju demonstrou estar mais atento nos lances seguintes, não dando rebote para as conclusões de Elizari e Éverton Brito.

Com mais de 70% de posse de bola, as investidas dos mineiros paravam nas mãos de Jandrei, que espalmou mais uma, desta vez no arremate de Felipe Amaral.

Desencantou

Sem alterações, as equipes voltaram para o segundo tempo com o Verdão quase ampliando o placar. Raí SIlva abriu na direita, Nathan deu a assistência na área e Kardec cabeceou; no rebote de Gustavo, Messias mandou por cima do travessão.

Aos oito, desgastado fisicamente e mancando, Alan Kardec deu lugar a Alisson Safira. Aos 13, o centroavante se antecipou a Gustavo, mas perdeu o gol.

O técnico Roger Silva mexeu na equipe logo em seguida. Foram três mexidas, com a saída de Segovinha, atacante que incomodou bastante o lado esquerdo da defesa alviverde no primeiro tempo.

Aos 16, Mastriani obrigou Jandrei a operar um milagre, cara a cara, no cabeceio. O impedimento foi marcado, mas Diogo Barbosa dava condições. Na sequência, Fábio Lima e Nathan deram lugar a Wadson e Aderlan. Na falta de melhores opções ofensivas, o lateral-esquerdo atuou deslocado na ponta.

E o segundo gol saiu pouco depois. Aos 21, Aderlan cruzou na medida para Alisson Safira empurrar para as redes: 2 a 0. Ele não marcava desde o dia 10 de janeiro, pelo Gauchão, contra o Ypiranga.

As últimas trocas de Barbieri foram Iba Ly e Carlinhos, nas vagas de Raí Silva e Iba Ly. Nos acréscimos, o América-MG saiu errando de trás, com Gustavo, Wadson roubou a bola, invadiu a área e bateu com qualidade no canto esquerdo: 3 a 0.

Ficha técnica

Juventude 3x0 América-MG

11ª rodada da Série B

Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Jandrei; Gabriel, Messias e Marcos Paulo; Nathan (Aderlan, 19/2º), Lucas Mineiro, Raí Silva (Carlinhos, 34/2º) e Diogo Barbosa; Fábio Lima (Wadson, 19/2º) Manu Castro (Iba Ly, 34/2º) e Alan Kardec (Safira, 8/2º). Técnico: Maurício Barbieri

AMÉRICA-MG: Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Rafa Barcelos e Artur (Dalbert, 14/2º); Felipe Amaral (Otávio, , Fer Elizari (Thauan, 14/2º) e Val Soares; Segovinha (Gabriel Barros, 14/2º), Éverton Brito (William Bigode, 35/2º) e Mastriani. Técnico: Roger Silva.