Atacante que sofreu ato racista discutirá futuro no Juventude nesta segunda-feira

MP vinha sendo titular na equipe de Maurício Barbieri, Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Juventude está tomando todas as providências para que o ato de racismo que sofreu o atacante Marcos Paulo, o "MP", no sábado (23) não tenha reflexos na continuidade do jogador no clube.

Após ser chamado de "macaco" por um torcedor do próprio clube, que foi identificado e detido durante o duelo com o Sport, pela Série B, MP manifestou, no vestiário, o desejo de passar uns dias com a família.

Nesta segunda-feira (25), direção e jogador deverão ter uma conversa e é possível que o atleta seja liberado por tempo indeterminado. O time voltará a campo na sexta-feira (29), diante do América-MG, novamente em Caxias do Sul.

O clube já se manifestou através de nota afirmando que o torcedor identificado não é sócio, mas teve seu CPF bloqueado e não terá acesso aos jogos do Juventude.