As novidades no elenco do Juventude para o duelo com o Sport

Allanzinho não atua desde a vitória sobre o CRB, quando marcou no 1 a 0 para o Verdão. Gabriel Tadiotto / Juventude/Divulgação

Com a semana cheia de preparação até o duelo deste sábado (23), diante do Sport, o técnico Maurício Barbieri ganhou boas notícias do departamento médico.

O zagueiro Marcos Paulo retorna à equipe após ser preservado por desgaste físico no empate com o Athletic. Sem lesão, o atleta substituirá Gabriel Pinheiro, que está suspenso.

Mas a principal novidade nos trabalhos da semana foi o retorno aos treinos com bola do atacante Allanzinho. Ele não atua desde a vitória sobre o CRB, há mais de um mês, pois teve uma lesão muscular na coxa. O jogador vinha tendo uma sequência entre os titulares e foi dele o gol da vitória sobre os alagoanos. Ele deve ser relacionado, sendo opção no banco de reservas diante do Sport.

Situação de meio-campistas

Luan Martins cumpriu suspensão pelo terceiro amaralo e volta ao time. Quem sai é Manuel Castro e assim, Maurício Barbieri pode utilizar o trio Luan, Lucas Mineiro e Raí Silva no meio-campo.

Se recuperando de dores no tornozelo, Mandaca segue sendo avaliado diariamente pelo departamento médico e ainda não tem presença confirmada contra os pernambucanos.

A provável formação alviverde tem: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan Santos; Luan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alan Kardec.