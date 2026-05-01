Árbitro relata em súmula suposto caso de injúria racial sofrido por atacante do Volta Redonda em jogo com o Caxias

Caso de possível injúria racial foi relatado em súmula após a partida desta quinta-feira (30). Luiz Erbes / Caxias,Divulgação

Após a vitória do Caxias sobre o Volta Redonda, por 2 a 0, na noite de quinta-feira (30), o árbitro da partida, o paranaense Paulo Roberto Alves Júnior, relatou um suposto ato de injúria racial no jogo válido pela quinta rodada da Copa Sul-Sudeste, no Estádio Centenário.

Segundo Paulo Roberto, o Gerente de Comunicação e Marketing da equipe carioca, Mateus de Souza Soares, foi ao vestiário da arbitragem, após o confronto, e comunicou que o atacante colombiano Blanco sofreu um ato racista ao ser chamado de "Vera Verão" por um torcedor do Caxias que estava na arquibancada.

O que diz a súmula:

"Informo que após o término da partida o senhor mateus de souza soares, gerente de comunicação e marketing, da equipe do volta redonda veio até o vestiário e comunicou, de forma educada, a equipe de arbitragem que o atleta oswaldo enrique blanco mancilla, n° 19, sofreu um ato racista ao ser chamado de "vera verão" por um torcedor que estava na torcida do caxias, situado na arquibancada acima do vestiário da equipe do volta redonda".

Camisa 19, Blanco disputou 16 jogos na temporada pelo Voltaço, com dois gols. João Braz / Volta Redonda/Divulgação

Oswaldo Blanco, de 35 anos, é natural de Cartagena, na Colômbia, formou-se nas categorias de base do Atlético Nacional-COL e está no Volta Redonda desde o começo da temporada. Diante do Caxias, o jogador iniciou o confronto e deixou o gramado aos 41 minutos do segundo tempo. Na súmula, o árbitro paranaense não esclarece em que momento do jogo teria ocorrido o ato de injúria racial.

Até a publicação desta matéria, o Caxias ainda não havia divulgado uma nota oficial a respeito do caso e, através de sua assessoria de imprensa, comunicou que o clube está estudando a alegação para então se manifestar.

Quem foi Vera Verão?

Interpretada por Jorge Lafond, Vera Verão se destacava no programa "A Praça é Nossa". Reprodução SBT / Divulgação

Vera Verão foi uma das personagens mais icônicas da televisão brasileira nos anos 1990. Artista do programa "A Praça é Nossa", do SBT, foi interpretada pelo ator, comediante e bailarino Jorge Lafond (1952–2003).