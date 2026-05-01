Esportes

Na Copa Sul-Sudeste
Notícia

Árbitro relata em súmula suposto caso de injúria racial sofrido por atacante do Volta Redonda em jogo com o Caxias

Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná, comunicou que recebeu a denúncia de gerente de Comunição e Marketing da equipe carioca de que o atacante colombiano Blanco teria sido chamado de "Vera Verão" por um torcedor grená na arquibancada

Rafael Rinaldi

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