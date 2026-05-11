Aprovados pelo professor: "Foi quase nota 10", afirma técnico do Caxias sobre dupla de zaga reserva contra o Barra

Zagueiro Moraes foi um dos destaques do time contra o Barra. Anderson Prebianca / S.E.R. Caxias / Divulgação

O empate em 0 a 0 entre Caxias e Barra, no último domingo, em Itajaí, deixou mais do que um ponto na bagagem grená. O confronto diante do atual campeão catarinense — equipe emergente e com investimento europeu — serviu para testar a profundidade do elenco de Marcelo Cabo. Sem os dois zagueiros titulares da posição, o treinador viu os reservas Windson e Gabriel Moraes garantirem a segurança defensiva e saírem de campo como os grandes destaques da partida.

A atuação segura da dupla, que ainda não havia jogado junta nesta temporada, rendeu elogios do comandante. Para Cabo, o desempenho em Santa Catarina prova que o Caxias possui um grupo equilibrado, e não apenas um time inicial.

— Isso prova que não temos apenas um time, temos um elenco. A partida que o Windson e o Gabriel Moraes fizeram foi quase nota 10. Foram muito bem. É preciso colocar um asterisco nesta circunstância: tivemos que trocar dois zagueiros que vinham jogando por dois atletas que só treinam juntos, mas não tinham ritmo de jogo. Eles foram muito comprometidos — destacou o técnico em entrevista à Rádio Caxias após o jogo.

O retorno de Windson

A maior incógnita da tarde era o comportamento de Windson. Um dos poucos remanescentes do Campeonato Gaúcho, o zagueiro ainda não havia atuado durante os 90 minutos em 2026. A falta de ritmo gerava dúvidas externas, mas o "professor" garantiu que a confiança internamente era plena.

— Quando você escala um jogador que não joga 90 minutos há algum tempo, gera uma dúvida sobre o que ele vai entregar. Mas o Windson não precisa provar nada para nós. É um cara experiente, que já jogou muitas vezes esta competição. Ele vinha trabalhando e esperando sua oportunidade; quando ela surgiu, ele deu conta do recado — celebrou Cabo.