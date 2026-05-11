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Aprovados pelo professor: "Foi quase nota 10", afirma técnico do Caxias sobre dupla de zaga reserva contra o Barra

Dupla de zagueiros reservas atuou pela primeira vez junta em 2024 e garantiu empate fora de casa na Série C

Tiago Nunes

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