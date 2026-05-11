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Após sequência fora, Caxias dá folga ao elenco e se reapresenta na quarta-feira para enfrentar o líder da Série C

Equipe retorna após três jogos longe da Serra, tendo empatado três vezes e sido eliminada na Copa Sul-Sudeste

Tiago Nunes

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