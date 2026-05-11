Após sequência fora, Caxias dá folga ao elenco e se reapresenta na quarta-feira para enfrentar o líder da Série C

Caxias volta a jogar no Centenário após mais de uma semana fora. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias retornou a Caxias do Sul após uma sequência de três jogos fora de casa entre a Série C do Brasileirão e a Copa Sul-Sudeste. O elenco de jogadores ganhou dois dias de folga após um período de 11 dias longe do Rio Grande do Sul. A reapresentação Grená está marcada para quarta-feira (13), no período da tarde.

O missão do Caxias fora do Centenário acabou invicta, mas com um tropeço no caminho, com desclassificação na Copa Sul-Sudeste. O primeiro compromisso foi diante do Amazonas pela Série C. O time empatou em 1 a 1 e foi o primeiro clube a tirar pontos e fazer gols na equipe Manauara.

Na sequência, a delegação embarcou para o interior paulista, onde enfrentou o São Bernardo pela Sul-Sudeste. Uma vitória simples diante de um adversário reservas classificaria o Grená às semifinais. Contudo, a equipe ficou no 1 a 1 e acabou a sua jornada no torneio. Esse confronto fez a pressão aumentar em cima do técnico Marcelo Cabo.

O empate fora de casa contra o Barra, no último final de semana, encerrou a missão Grená fora do Estado. O time teve chances de sair com a vitória, mas pecou nas finalizações. A boa atuação acabou arrefecendo a pressão em Cabo. Um resultado negativo poderia aumentar os rumores de uma possível saída.