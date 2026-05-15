Após goleada, Juventude recebe o Flamengo pelo Brasileirão Sub-20

Ju não vence há oito rodadas. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude precisa ser rápido e eficaz em encontrar maneiras de escapar do rebaixamento no Brasileirão Sub-20. Neste sábado (16), às 15h, encara um Flamengo desestabilizado. A partida acontece no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, pela 12ª rodada.

O Ju está na lanterna, com seis pontos. Venceu apenas uma vez, no final de fevereiro, e empatou três em 11 jogos. O técnico Filipe Dias tem mais oito rodadas para tentar mudar a situação alviverde e evitar que a equipe dispute a Série B da categoria em 2026.

O Rubro-Negro também não chega em um bom momento. Após três derrotas seguidas, o técnico Bruno Pivetti foi demitido após a última rodada, no revés para o Botafogo, por 3 a 1. Os resultados negativos fizeram com que a equipe deixasse o G-8, e ficasse na 12ª posição, com 14 pontos.

No último confronto, contra o Santos, o Papo não conseguiu criar chances e foi goleado por 4 a 0. Ainda no início da partida, Filipe Dias perdeu o atacante Lucca Amaro e o zagueiro Schaffer, substituídos após sentirem dores.