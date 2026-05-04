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Após empate em Manaus, Caxias inicia sequência de viagens e decide vaga na Sul-Sudeste 

Delegação iniciou deslocamento para o confronto diante do São Bernardo na próxima quarta-feira (6)

Eduardo Costa

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