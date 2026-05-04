Após empate em Manaus, Caxias inicia sequência de viagens e decide vaga na Sul-Sudeste 

Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias iniciou, nesta segunda-feira (4), uma sequência de viagens para compromissos fora de casa. A delegação embarcou de Manaus, onde empatou pela Série C com o Amazonas, em voo às 11h30min com destino a Campinas. Após a chegada, o deslocamento será para Santo André, onde ficará concentrada para os próximos dias.

Na terça-feira, o elenco grená realiza treinamento às 15h, ainda com local a ser definido, dando sequência à preparação para o primeiro desafio da semana. O compromisso será na quarta-feira, quando o Caxias enfrenta o São Bernardo, às 21h30min, no Estádio 1º de Maio, em duelo válido pela Copa Sul-Sudeste.

A partida é tratada como fundamental, já que vale vaga na semifinal da competição regional. Uma vitória garante a classificação sem depender de outros resultados. A programação será de recuperação física e ajustes táticos para o confronto decisivo da Copa Sul-Sudeste.

— Nós queremos chegar na semifinal. O Caxias é líder, e não é por acaso. Vamos levar o que temos de melhor — comentou o técnico Marcelo Cabo.