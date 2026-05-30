Esportes

Série B
Notícia

Apesar das ausências, técnico do Juventude exalta atuação e goleada no Alfredo Jaconi

Mesmo com vários desfalques, Papo venceu por 3 a 0 e chegou aos 16 pontos na Série B

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS