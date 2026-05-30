Apesar das ausências, técnico do Juventude exalta atuação e goleada no Alfredo Jaconi

Maurício Barbieri tem 48% de aproveitamento no Juventude na Série B. Porthus Junior / Agencia RBS

Não faltou efetividade no Juventude diante do lanterna da Série B do Brasileirão. O Papo venceu o América-MG pelo placar de 3 a 0 na noite desta sexta-feira (29), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão. Os gols da vitória saíram dos pés de Raí Silva, Alisson Safira e Wadson. Após o jogos, o técnico Maurício Barbieri analisou o resultado em casa.

— Satisfeito não só com resultado, mas desempenho também. O bom desempenho não aliviava a urgência pelo resultado. Conversei com eles, que a equipe tem dado uma resposta positiva em momentos mais tensos. Hoje novamente em um cenário desafiador com muitos desfalques e conseguimos colocar uma equipe competitiva em campo que foi superior ao adversário e fez os gols para ajudar na confiança. Feliz com desempenho e resultado — comentou o técnico.

Antes da bola rolar, o treinador do Verdão ganhou mais um problema. MP sentiu no aquecimento e teve que sair do time titular antes do apito inicial. Manu Castro começou e ao longo do jogo outras alternativas deram resultado, como Wadson, Aderlan e o próprio Safira. Rodrigo Sam também não jogou com desgaste físico. Apesar dos desfalques, o time conseguiu a vitória:

— Todos jogadores são importantes. Eles têm que aproveitar as oportunidades. O Wadson em uma função um pouco diferente, mas com caracteristicas que tem. O Safira importante voltar a marcar, tira um peso dele, uma bola bem colocada pelo Aderlan. É um grupo de jogadores. Sei que as vezes fica um discurso batido, mas fica impossível qualquer resultado numa Série B se não tiver um grupo — declarou o treinador.