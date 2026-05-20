Apafut aposta em técnico caxiense para disputa da Divisão de Acesso 2026 nos seus 15 anos de fundação

Lucas Zanella também teve passagem pela base e profissional do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Um nome marcado na história de 15 anos da Apafut está de volta ao clube. Lucas Zanella assume o comando do time na disputa da Divisão de Acesso 2026. Natural de Caxias do Sul e formado na UCS, o profissional foi anunciado e terá a missão de liderar o projeto neste ano.

Zanella tem experiência em diversos clubes do cenário brasileiro. Ele tem passagens por Juventude, Vila Nova, Guarani, Chapecoense, Figueirense e, mais recentemente, o Velo Clube, na disputa do Campeonato Paulista.



O comandante foi o primeiro treinador do departamento profissional da Apafut na temporada de 2024. Agora, retorna ao Tricolor da Serra para o primeiro grande desafio do time após o acesso em 2025.

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— É um prazer estar voltando à cidade, estar voltando à Apafut, agradecer a toda a equipe diretiva do clube. Um clube que é muito querido por mim, por ter muitos amigos ali dentro, retornar a Caxias com esse desafio de fazer a Apafut cada vez maior e fazer um time competitivo na Divisão de Acesso — comentou o técnico em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra e Zanella completou:

— Uma responsabilidade de fazer com que essa equipe continue crescendo, a instituição continue crescendo e a partir disso a gente criar novos adeptos criar uma nova rede de seguidores para que a gente consiga fazer do clube, que é tão querido no meu coração, seja querido no coração de todo o pessoal de Caxias do Sul e da região.

Além de já conhecer a própria APA, Zanella conhece bem o Juventude. O treinador chegou ao Alfredo Jaconi ainda em 2010, onde permaneceu por seis temporadas. Em 2017, Zanella aceitou o desafio de comandar a equipe do Panambi na Divisão de acesso, mas logo partiu para trabalhar na base do Grêmio, onde treinou a equipe sub-14 em 2018. Ele também chegou a comandar o time profissional do Papo, de forma interina, no ano de 2022.