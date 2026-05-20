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Apafut aposta em técnico caxiense para disputa da Divisão de Acesso 2026 nos seus 15 anos de fundação

Comandante retorna à Apafut para liderar o time na competição estadual 2026, após experiências em vários clubes do Brasil

Tiago Nunes

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