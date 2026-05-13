AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude e São Paulo

Papo perdeu o confronto de ida por 1 a 0. Arte Pioneiro / Reprodução

O Estádio Alfredo Jaconi recebe mais uma decisão nesta quarta-feira (13). Pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, Juventude e São Paulo se enfrentam a partir das 19h.

No confronto de ida, o Ju perdeu por 1 a 0, no Morumbi. Por isso, precisa, obrigatoriamente, da vitória. Dois gols de diferença fazem o Alviverde avançar direto, enquanto um gol faz com que a decisão vá para os pênaltis. Empate elimina o Verdão.

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