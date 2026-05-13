Esportes

Decisão
Notícia

AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude e São Paulo

Pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, Ju recebe o Tricolor Paulista, às 19h, no Alfredo Jaconi

Camila Corso

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS