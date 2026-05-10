AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude e Criciúma

Pela oitava rodada da Série B, o Juventude recebe o Criciúma, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo inicia às 21h15min deste sábado (9).
As equipes têm um confronto direto pelo G-6. O Tigre iniciou a rodada em sexto lugar, com 11 pontos. Uma posição atrás vem o Papo, que tem a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols.
Maurício Barbieri tem o desfalque do zagueiro Marcos Paulo, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. No DM, permanecem Patryck Lanza, Allanzinho, Mandaca, Alan Ruschel e Pablo Roberto.