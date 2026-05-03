AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Atlético-GO x Juventude

Pela sétima rodada da Série B, o Juventude enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Augusto Acioly, em Goiânia. O jogo inicia às 18h30min deste domingo (3).
O Papo iniciou a rodada dentro do G-6, com 10 pontos, enquanto o Atlético-GO ocupa o 15º lugar, com sete. O Ju venceu o Goiás, o CRB e o Londrina nos últimos duelos da Série B.
Maurício Barbieri tem o desfalque do volante Mandaca, que não viajou com a delegação e fica de fora pela segunda partida seguida. Raí Ramos é outra ausência. Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Sam volta a ficar à disposição.