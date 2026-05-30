Além dos Gols: O cuscuz, a resiliência e os objetivos de Salatiel na arrancada do Caxias

Salatiel tem quatro gols e duas assistências na temporada. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Estádio Centenário será o palco de um confronto estratégico neste sábado (30), às 19h30min, quando o Caxias recebe o Ituano pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Embalado pela solidez de sua defesa e pela força sob seus domínios, o Grená tenta dar mais um salto na tabela de classificação. E a principal esperança de gols da torcida atende pelo nome de Salatiel. Porém, por trás do centroavante obstinado dentro das quatro linhas, há uma história de vida moldada na Zona Leste de São Paulo, na resiliência do futebol do interior e em uma curiosa paixão gastronômica.

Nascido em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, bem próximo a Itaquera, Salatiel adotou Araraquara, no interior paulista, como sua casa definitiva há 16 anos. Desde os tempos de escola, ele já se mostrava uma pessoa elétrica e apaixonada por esportes, independentemente da modalidade. Mas o futebol sempre falou mais alto — e mais cedo.

— Acho que aprendi a chutar uma bola antes mesmo de aprender a andar ou a falar. Sempre fui completamente apaixonado por futebol e joguei a vida inteira. Nunca me vi fazendo outra coisa — comentou o atacante em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Essa paixão virou profissão cedo, aos 17 anos, quando se profissionalizou no Olé Brasil, um clube formador de Ribeirão Preto. Para Salatiel, nunca existiu a possibilidade de dar errado.

— Eu não tinha um plano B, só existia o plano A na minha vida. Desde que me profissionalizei, dedico minha carreira integralmente a ser um atleta profissional — revelou.

A Dura Realidade e a Maturidade Grená

O caminho no futebol, contudo, cobrou o seu preço. Salatiel reconhece que o meio esportivo é feito de caminhos tortuosos e que a meritocracia nem sempre impera no mundo da bola.

— A vida no futebol é muito dura, eu já sofri bastante mesmo fazendo as coisas da forma correta. Muitas vezes, um jogador não está em uma divisão melhor por falta de qualidade técnica, mas sim porque não conheceu as pessoas certas ou não estava no momento certo. O futebol tem dessas coisas, é preciso ter paciência — refletiu.

Essa maturidade adquirida ao longo dos anos é, segundo o centroavante, o principal trunfo do elenco do Caxias na atual Série C. Ele enxerga uma evolução nítida no comportamento do grupo desde a sua chegada à Serra.

— O nosso time ganhou muita maturidade ao longo desses oito jogos. Vejo um desenvolvimento enorme. Desde o meu primeiro jogo, na vitória contra o América fora de casa, o comportamento e a postura da equipe mudaram. Passamos a impor o nosso ritmo, especialmente no Centenário, onde a nossa torcida nos apoia intensamente. Sabemos que a Série C é um campeonato parelho e difícil — analisou.

O Segredo do Cuscuz e a Meta Silenciosa

Fora dos gramados, Salatiel encontra calmaria na cozinha, e o seu prato favorito carrega uma forte herança familiar. Filho de mãe pernambucana, o atacante herdou o amor pelo cuscuz, alimento que prepara diariamente.

— Sou completamente apaixonado por cuscuz, faço todo dia. O segredo é temperar com sal e ir adicionando água aos poucos para umedecer a massa, sem deixar encharcar para não ficar pesado. Mas o meu verdadeiro truque é terminar de misturar, forrar o recipiente com um pano e deixar descansar por dez minutos. Só depois você solta a massa de novo e coloca na cuscuzeira. Ele fica extremamente leve — contou.

Para o duelo deste sábado contra o Ituano, o "cozinheiro" grená espera temperar a noite da torcida com gols. Embora mantenha sua meta de gols anual em segredo, ele não esconde o desejo imediato de balançar as redes no Centenário.