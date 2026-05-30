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Além dos Gols: O cuscuz, a resiliência e os objetivos de Salatiel na arrancada do Caxias

Centroavante, destaque do Caxias, atribui a maturidade do grupo como fator decisivo para evolução na Série C

Tiago Nunes

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Eduardo Costa

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