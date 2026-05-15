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"Acredito que vamos decolar de vez a partir da 9ª rodada", afirma técnico do Caxias sobre a Série C

Das oito primeiras rodadas, o Caxias jogou cinco fora de casa; sequência favorável vem após a nona rodada

Tiago Nunes

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