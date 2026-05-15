"Acredito que vamos decolar de vez a partir da 9ª rodada", afirma técnico do Caxias sobre a Série C

Técnico Marcelo Cabo busca ingressar no G-8 da Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Em uma análise detalhada sobre o panorama do Caxias na Série C do Brasileirão, o técnico Marcelo Cabo destrinchou a "matemática" do clube para alcançar o G-8 e garantir vaga no quadrangular do acesso. Apesar das dificuldades iniciais, o comandante demonstrou total confiança no planejamento, apontando que o calendário foi traiçoeiro com o time da Serra nas rodadas de abertura.

Cabo explicou que o início da trajetória grená foi marcado por uma logística pesada com jogos fora de casa e adversários mais complicados. O treinador destacou que, das oito primeiras partidas, cinco foram disputadas longe do Estádio Centenário, muitas vezes em condições adversas de gramado e clima.

— A tabela não foi generosa para o Caxias. Das oito primeiras rodadas, jogamos cinco fora. Jogamos em grama sintética, em Manaus com campo inapropriado, e pegamos adversários de boa qualidade, como o Amazonas e o Brusque quando eram líderes, além do Barra, que é o campeão catarinense — relembrou o técnico.

Para o treinador, o objetivo imediato é manter o clube "na porta do G8" até que o equilíbrio entre jogos em casa e fora se restabeleça.

— A gente sabia que não era uma tarefa fácil esses oito jogos, com cinco fora, para a gente estar liderando ou no G-8 — pontuou.

Hora de decolar para o voo de Cruzeiro

A grande aposta de Marcelo Cabo para a classificação reside na segunda metade da primeira fase. Conforme os cálculos da comissão técnica, a partir da 9ª rodada, quando enfrenta o Ituano, o Caxias terá uma sequência muito mais favorável, com sete partidas a serem disputadas diante de seu torcedor e apenas quatro como visitante. Restam dois jogos para esta virada, Paysandu e Maranhão.

O treinador foi enfático ao prever uma mudança de patamar da equipe após superar esse período de turbulência logística, que incluiu o desgaste da Copa Sul-Sudeste.

— Eu tenho convicção em falar para vocês: Nós vamos classificar. A gente vai voar de cruzeiro. A gente vai decolar de vez a partir da oitava rodada. Porque depois dos 11 jogos, a gente tem sete em casa e quatro fora. Eu tenho certeza que da nona rodada a gente vai decolar para entrar no G-8 e brigar pela liderança — afirmou com convicção.

A estratégia é somar o maior número de pontos possíveis agora para, na reta final, fazer do Estádio Centenário o diferencial necessário para buscar a classificação.