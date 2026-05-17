Acompanhe o minuto a minuto de Athletic e Juventude

Na nona rodada da Série B, o Juventude encara o Athletic, neste domingo (17). A partida inicia às 16h, no Estádio Joaquim Portugal (Arena Sicredi), em São João del-Rei.
Na tabela de classificação, o Papo abriu a rodada na 9ª posição, com 12 pontos. Até agora, conquistou três vitórias e três empates em oito jogos. Dois pontos atrás está o clube mineiro, na 13ª colocação.
Maurício Barbieri terá desfalques para o confronto. O zagueiro Marcos Paulo e o meio-campista Mandaca foram preservados. Já o volante Luan Martins está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.