Acompanhe o minuto a minuto de Athletic e Juventude

Ju abriu a rodada em 9º lugar, com 12 pontos. Arte Pioneiro / Reprodução

Na nona rodada da Série B, o Juventude encara o Athletic, neste domingo (17). A partida inicia às 16h, no Estádio Joaquim Portugal (Arena Sicredi), em São João del-Rei.

Na tabela de classificação, o Papo abriu a rodada na 9ª posição, com 12 pontos. Até agora, conquistou três vitórias e três empates em oito jogos. Dois pontos atrás está o clube mineiro, na 13ª colocação.

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