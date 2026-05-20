ACBF sofre gol a um segundo do fim e fica no empate com o Magnus pela LNF

A ACBF sofreu um empate amargo na noite de terça-feira (19) na Liga Nacional de Futsal diante do Magnus, em Carlos Barbosa. A equipe laranja vencia por 3 a 2 a um segundo do fim da partida quando levou o empate: 3 a 3.
Barbosinha, William Bolt e Marcolla marcaram para a equipe de Peri Fuentes. Kauê, Carlinhos e Vagner fizeram para o Magnus.
Com o resultado, o time da Serra ocupa, momentaneamente, o sexto lugar na tabela, com 12 pontos.
Na oitava rodada, a ACBF recebe o São José, no dia 6 de junho, às 17h30min, no Centro Municipal de Eventos. Antes a equipe disputará a Libertadores da América de Futsal, em Carlos Barbosa. No domingo (24), o time laranja estreia contra o Peñarol, a partir das 20h.