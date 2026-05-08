ACBF recebe o Pato e busca terceira vitória seguida na Liga Nacional

A ACBF volta à quadra nesta sexta-feira (8), às 19h, para enfrentar o Pato Futsal pela quinta rodada da Liga Nacional de Futsal 2026. O confronto será disputado no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa. A equipe laranja busca manter o embalo recente e conquistar o terceiro resultado positivo consecutivo na competição.
O momento é favorável ao time comandado por Peri Fuentes. A ACBF chega embalada por duas vitórias seguidas na LNF, diante de Marreco e Corinthians, além de ter garantido a classificação na Copa LNF após superar o Sport. A sequência reforça a confiança do grupo e indica uma evolução no desempenho dentro de quadra.
Na tabela, o time de Carlos Barbosa aparece na sexta colocação, com oito pontos somados até aqui. A campanha sólida mantém a equipe próxima dos primeiros colocados. Do outro lado, o Pato Futsal ocupa o sétimo lugar, com seis pontos, e tenta se recuperar após a derrota em casa para o Magnus, por 3 a 0, na última rodada.
A ACBF terá novidades para o confronto contra o Pato. Recuperado de lesão sofrida na final da Copa Gramado, o pivô Vilela volta a ser relacionado e pode fazer sua estreia na Liga Nacional. Já o fixo Lucas Otanha, recém-contratado, também aparece na lista e pode estrear com a camisa laranja. O ala Kayke retorna após desfalcar a equipe na última rodada em função de uma virose.
Por outro lado, Fogaça será ausência, já que apresentou desconforto muscular nos treinamentos ao longo da semana e será preservado.