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A Matemática de Marcelo Cabo: Caxias faz projeção de pontos até a 9ª rodada da Série C

Com 11 em sete jogos, Caxias é o atual oitavo colocado da competição

Tiago Nunes

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