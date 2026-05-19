A Matemática de Marcelo Cabo: Caxias faz projeção de pontos até a 9ª rodada da Série C

O técnico Marcelo Cabo traçou um plano estratégico para o Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de consolidar a equipe na zona de classificação, o treinador estabeleceu um "ponto de corte" matemático: atingir 15 pontos até a 9ª rodada.
Com 11 somados e na 8ª colocação após sete partidas, o Grená tem pela frente dois confrontos decisivos — Maranhão (fora) e Ituano (casa) — para buscar a margem projetada.
Para Cabo, a pontuação é o alicerce para uma segunda metade de campeonato mais favorável.
— Projetei um corte de 15 pontos até a 9ª rodada. Acredito que 30 pontos seja a margem segura para classificação. Como teremos a maioria dos jogos do returno no Centenário, onde nossa equipe é muito forte, esse início é fundamental para mantermos o ritmo — explicou o comandante.
Embora o Caxias possua um ponto a menos do que na mesma altura da temporada de 2025 (quando somava 12), o treinador argumenta que o grau de dificuldade inicial foi superior.
— A tabela não foi generosa no início, mas estudamos cada etapa. Criamos um DNA de equipe que se torna muito competitivo em casa, e é nele que depositamos nossa maior força — complementou.
Resiliência longe do Centenário
Apesar de ainda não ter vencido como visitante, o Caxias tem mostrado um bom comportamento fora de casa. O desempenho contra Amazonas e Barra serviu como termômetro da força do elenco nos últimos jogos longe de Caxias do Sul.
— Não é uma questão de não sermos fortes fora, é o detalhe. Perdemos pontos contra Brusque e Volta Redonda por detalhes, como bolas paradas, mas empatamos com o Amazonas na última bola. Enfrentamos duas vezes o líder e somamos quatro de seis pontos possíveis. Isso mostra a resiliência do nosso grupo — ponderou Cabo.
O Ambiente como Diferencial
Além da matemática, o treinador aposta na coesão do elenco para superar a maratona de jogos. Para Cabo, a união é o combustível que separa o sucesso da frustração.
— Consolidamos um grupo cada vez mais forte e unido. Ganhar jogos desta magnitude não se resume aos 90 minutos; você constrói a vitória no cotidiano. No futebol, o ambiente dá o acesso ou dita o rebaixamento, e já vivi isso muitas vezes. Temos um elenco maravilhoso e completamente comprometido com a causa do Caxias. Nosso primeiro passo é a classificação; depois, será um novo campeonato — finaliza o treinador.