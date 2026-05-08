A ascensão do Barra: conheça o "clube europeu" que cruza o caminho do Caxias na Série C

Estádio do Barra foi inaugurado no ano passado e fica junto com Centro de Treinamentos da equipe. Thiago Winter / Barra / Divulgação

O Caxias volta a campo neste domingo (10), às 17h, para um duelo que promete testar as ambições grenás na Série C do Brasileirão. O adversário é o Barra, uma equipe que, apesar de jovem, ostenta uma estrutura de primeira linha e uma ascensão meteórica no cenário nacional. Sediado em Balneário Camboriú, mas mandando seus jogos em Itajaí, o "Pescador" é muito mais do que um simples oponente: é um projeto de futebol-empresa consolidado.

Fundado em 2013, o Barra FC opera sob uma gestão profissional em parceria com o grupo que administra o TSG Hoffenheim, da Alemanha. Essa conexão internacional não é apenas teórica: o clube exporta talentos diretamente para a Europa, como o zagueiro Gabriel Jesús, revelado no Catarinense de 2024 e transferido para o futebol português. Além dele, foram outros seis jovens negociados crias do clube.

Com foco total na formação, o Pescador já colhe frutos no campo profissional. O clube foi campeão invicto das Séries C e B de Santa Catarina e, em 2025, atingiu o seu maior feito nacional ao conquistar o título do Campeonato Brasileiro da Série D, garantindo o acesso à atual edição da Série C.

Estrutura de "Inveja" e a Nova Arena

Thiago Winter / Barra / Divulgação

O grande orgulho do Barra é sua infraestrutura. Em janeiro de 2025, o clube inaugurou a Arena Barra, localizada às margens da BR-101, em Itajaí. O complexo esportivo conta com um estádio moderno para 5 mil torcedores (com setor visitante para 500 pessoas) e um Centro de Treinamento de última geração. O local possui cinco campos (incluindo gramados com certificado FIFA Quality Pro), academia completa, centro de fisiologia e alojamentos modernos que priorizam o desenvolvimento acadêmico e esportivo dos jovens atletas.

Rostos Conhecidos e a "Conexão Centenário"

Dentro de campo, o time é comandado por Bernardo Franco, técnico com passagens por grandes clubes como Corinthians e Coritiba, como auxíliar técnico. O torcedor do Caxias, no entanto, encontrará velhos conhecidos no elenco catarinense:

Fabian Volpi: O goleiro, herói do acesso grená à Série C em 2023, está no elenco do Pescador.

O goleiro, herói do acesso grená à Série C em 2023, está no elenco do Pescador. Jean Pierre e Tetê: O zagueiro e o volante, que passaram pelo Centenário em temporadas recentes, também compõem o grupo.

O zagueiro e o volante, que passaram pelo Centenário em temporadas recentes, também compõem o grupo. Marcelinho: O atacante é outra peça com histórico no clube de Caxias do Sul.

O atacante é outra peça com histórico no clube de Caxias do Sul. Da Rocha: O lateral-esquerdo é natural de Caxias do Sul e foi formado na base do rival Juventude.