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A ascensão do Barra: conheça o "clube europeu" que cruza o caminho do Caxias na Série C

Equipe catarinense aposta em gestão profissional e estrutura moderna; Pescador conquistou acesso após vencer a Série D em 2025

Tiago Nunes

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