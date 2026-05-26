2016 e 2026: Juventude volta a encontrar o Atlético-MG na Copa do Brasil

10 anos depois, o Juventude irá reencontrar o Atlético-MG na Copa do Brasil. Em 2016, os dois times se enfrentaram nas quartas de final da competição e fizeram confrontos equilibrados e com a definição da classificação à fase semifinal nos pênaltis.
No jogo de ida, em 28 de setembro de 2016, o Galo venceu por 1 a 0, no Mineirão, em Minas. O Atlético marcou aos 16 minutos. O atacante Lucas Pratto recebeu a bola na frente, abriu na ponta e correu para a área. Carlos César fez o passe o argentino marcou. O Verdão pressionou, mas não conseguiu o empate.
Na partida de volta, no dia 19 de outubro de 2016, no Alfredo Jaconi, No primeiro lance, Hugo aproveitou o cruzamento de Roberson e abriu o placar aos 30 segundos de jogo. O resultado se manteve e levou a decisão para os pênaltis.
Hugo Almeida abriu a série de cobranças e converteu para o Juventude. Fábio Santos, lateral, deixou tudo igual. Na sequência, Sananduva recolocou o Juventude em vantagem. Lucas Pratto respondeu e empatou novamente: 2 a 2.
Na terceira batida do Juventude, Victor defendeu. Wallacer finalizou e o goleiro atleticano segurou com firmeza. O zagueiro Gabriel virou para o Atlético, fazendo 3 a 2. Roberson também desperdiçou diante de Victor. Na última cobrança, Cazares foi decisivo e garantiu a vaga do Galo na semifinal.
Neste ano, o jogo de ida das oitavas de final será disputado entre 1º e 2 de agosto em Minas, enquanto a partidas de volta está programadas para 5 ou 6 de agosto, no Estádio Alfredo Jaconi.
Jogo de ida - Atlético-MG 1x0 Juventude
Atlético-MG: Victor; Carlos César, Léo Silva, Erazo (Gabriel) e Fábio Santos; Rafael Carioca e Júnior Urso; Clayton (Patric), Cazares (Dátolo), Robinho e Lucas Pratto.
Técnico: Marcelo Oliveira
Juventude: Elias; Neguete (Caprini), Ruan, Micael e Pará; Wallacer, Wanderson, Bruninho e Romarinho (Hugo); Robersom (Vidal) e Caion
Técnico: Antônio Carlos Zago
Jogo de volta - Juventude 1x0 Atlético-MG
Juventude: Elias; Vidal (Vinicius), Ruan, Klaus e Pará; Lucas (Caprini), Wanderson (Vacaria), Sananduva, Wallacer, Roberson e Hugo. Técnico: Antônio Carlos Zago
Atlético-MG: Victor; Patric, Léo Silva (Gabriel), Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca (Clayton), Leandro Donizete e Júnior Urso; Otero (Cazares), Robinho, Lucas Pratto. Técnico: Marcelo Oliveira